07/12/2017 - Análisis de Zaffaroni

"Hay un claro revanchismo"

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni sostuvo que el juez federal Claudio Bonadio “se pasó de línea” al ordenar las detenciones de la senadora Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno por el Memorándum con Irán, y lo cuestionó por ubicarse “como cabeza del revanchismo” iniciado con el advenimiento de Mauricio Macri en el poder.

“Bonadio está quedando como cabeza de ese revanchismo y, probablemente, mañana sea el único chivo expiatorio cuando esto cambie”, definió el ex juez de la Corte Suprema durante una entrevista por AM 750 en la que criticó la decisión del magistrado que durante la madrugada hizo detener al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannni y pidió una medida similar, previo desafuero, contra la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner. Lo mismo hizo contra el ex canciller Héctor Timerman, a quien le concedió el arresto domiciliario por su delicado estado de salud, y ex dirigentes sociales vinculados al kirchnerismo.

A todos se los acusa de pretender encubrir a los acusados por el atentado contra la AMIA, ocurrido hace 23 años durante el gobierno de Carlos Menem, sobre la base de una denuncia por supuesta "traición a la patria" formulada en 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman. Para Zaffaroni, esta denuncia hecha por el ex titular de la UFI-AMIA “es un disparate”. “Es una aberración decir que hay traición a la patria si no hay guerra”, que es lo que presupone la Constitución, definió el magistrado.

Por este motivo, agregó el miembro de la Corte Interamericana, las acusaciones son “claramente” producto de “un revanchismo que a la larga podría generar un contra revanchismo” que “en un futuro puede convertirse en una escalada de violencia”.

“En 34 años de gobiernos democráticos, nunca se había deteriorado el estado de derecho como se deterioró en los últimos dos años”, insistió el magistrado quien, no obstante, dijo advertir “con mesurada alegría” que dentro de la Justicia hay sectores que no comparten la política revanchista “de la que Bonadio está quedando como su adalid”.

“Hay un sector que dice ‘no, un momento, esto ya es demasiado y nos puede comprometer a futuro’, mientras que hay otro que no” y que advierten, como Bonadio, “perdió toda noción de la temporalidad” y va a quedar como “el único chivo expiatorio" de este tiempo.

Zaffaroni analizó también qué puede ocurrir en el Senado con el pedido de desafuero de Cristina Kirchner. "Creo que hay una tradición y los senadores no van a hacer lugar a esto. Tienen un cierto sentido de la autodefensa", apuntó.