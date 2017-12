AMPLIAR Cristina junto a Rossi y Gioja

07/12/2017 - Falta de derechos

Cristina responsabilizó a Macri por la persecución que sufre la oposición

La Justicia pidió ayer el desafuero y prisión preventiva de la exmandataria Cristina Fernández, que cargó contra el presidente Mauricio Macri y lo acusó de estar al frente de una estrategia para acallar y amilanar a la oposición.

A la decisión judicial, las Madres de Plaza de Mayo lideradas por Hebe de Bonafini, sectores políticos afines a la exmandataria y la izquierda convocaron a movilizarse a Plaza de Mayo.

"Me quieren callada y con la espada de Damocles sobre mi cuello", afirmó hoy la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

"El presidente Macri es el director de orquesta de esta persecución", afirmó la senadora -acaba de jurar por su banca-, en una rueda de prensa, en la que estuvo acompañada por legisladores de su fuerza política, Unidad Ciudadana, y flanqueada por el titular del Partido Nacional Justicialista, José Luis Gioja.

Fernández de Kirchner no ahorró críticas al gobierno y con gesto tenso afirmó que Macri es "el máximo responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición".

El juez Claudio Bonadio dictó este jueves el procesamiento con prisión preventiva por "traición a la Patria" de la expresidenta, que goza de inmunidad parlamentaria, en el marco de la causa que investiga un memorando de entendimiento con Irán y el atentado a la mutual judía AMIA.

El magistrado federal, según el portal Infobae y el canal de noticias C5N, solicitó al Senado que inicie inmediatamente el proceso de desafuero de la exmandataria, electa en la Cámara alta en las elecciones de octubre pasado.

Empero, analistas y hasta medios de prensa cercanos al presidente Macri especulaban hoy que difícilmente ese cuerpo tenga los votos necesarios para plasmar el desafuero.

"El presidente Macri sabe que es una causa inventada", contraatacó Fernández, en un día de tensiones y agitaciones políticas en Argentina.

"Saben que no hay traición (a la Patria, NDR), la única traición es no respetar lo que la Constitución dice y ese no es nuestro lugar", añadió.

"Quiero decirle al Gobierno y al presidente Macri que la campaña electoral terminó. Argentina necesita respuestas a los problemas: los jubilados necesitan saber que sus haberes no van a ser disminuidos, los trabajadores que no van a ser precarizados", subrayó enfática la exmandataria.

Además de "traición a la Patria", la expresidenta fue acusada de encubrimiento agravado y obstrucción de un acto judicial por pactar un acuerdo con Irán para -según la acusación- darle inmunidad a los iraníes acusados del atentado a la AMIA en 1994, a cambio de negocios agrícolas y petroleros. En la misma causa fue detenido hoy el ex secretario legal y técnico de la Presidencia y excandidato a vicepresidente en las elecciones presidenciales del 2015 por el kirchnerismo, Carlos Zannini, así como el líder piquetero Luis D'Elia.

El juez también pidió la detención del excanciller Héctor Timerman, el militante islámico Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil y el exlíder de la agrupación Quebracho Fernando Esteche.

El juez instruye la causa iniciada a partir de una denuncia del exfiscal Alberto Nisman, fallecido en circunstancias misteriosas el 18 de enero del 2015 antes de presentar sus acusaciones en el Congreso.

Zannini, un hombre muy cercano a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, fue arrestado en la madrugada por la Policía Federal en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia patagónica de Santa Cruz, sur del país.

El exfuncionario había presentado el 23 de octubre pasado una declaración indagatoria ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiana. En esa ocasión Zanini negó haber participado de un supuesto plan oficial para encubrir a los iraníes acusados de perpetrar el atentado contra la mutual judía AMIA el 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos.

El juez lo acusa haber formado parte de una maniobra para lograr la impunidad a los iraníes imputados de volar la sede de la mutual judía en Buenos Aires.

Según la denuncia, a cambio Argentina se aseguraba negocios petroleros. Sin embargo, ese pacto nunca llegó a concretarse a pesar de haber sido aprobado en el Congreso ya que Teherán jamás lo refrendó.

Ahora "usan el ejército de trolls (robots que disparan contenidos en la redes sociales, NDR) para perseguir y disciplinar a la oposición", añadió Fernández de Kirchner.

"Es una persecución política inédita en la democracia" y el presidente Macri "es el director de orquesta de esta persecución", disparó Cristina.

"Quieren intimidar y asustar para disciplinar a la dirigencia y a la sociedad. En momentos en que se pretenden disminuir las jubilaciones pretenden tapar que se está fracasando en las políticas económicas del gobierno", completó la senadora. Según Fernández, el Gobierno, pretende "provocar una reacción política para reafirmar ese relato político de construcción de enemigos internos".

"No quieren que nuestra voz esté en el Senado", completó. La convocatoria de respaldo realizada también por las redes sociales en apoyo a Fernández de Kirchner comenzaba a reunir cientos de personas en la histórica Plaza de Mayo, militantes políticos, también de la izquierda, sociales y sindicales.