05/12/2017 - Presidenciales chilenas

Frente Amplio decidió apoyar a Guillier

La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, decidió anoche entregar su apoyo a la carta del oficialismo, Alejandro Guillier, para el balotaje las elecciones chilenas del 17 de diciembre.

Detalles.

La experiodista de radio y TV justificó su respaldo por considerar que el ex presidente Sebastián Piñera "cruzó un límite" al acusar de fraude en la primera vuelta electoral del pasado 19 de noviembre. "Las declaraciones de esta mañana de Sebastián Piñera son inaceptables, lo que hizo fue cruzar un límite respecto a lo que somos y a lo que hemos hecho como país, a lo que es hoy día la democracia y a procesos que son sostenidos por ciudadanos y ciudadanas chilenas, procesos republicanos y los pone en duda al señalar que quizás hubo fraude en la elección presidencial", argumentó la profesional. "Menciona dos candidatos y me menciona a mí directamente.

Esto es cruzar todo límite y yo lo dije antes y lo digo ahora como ex candidata: No se juega con Chile y no todo vale a la hora de una elección presidencial. Mi voto es contra Sebastián Piñera y para eso voy a votar por Alejandro Guillier", agregó Sánchez, que obtuvo un 20,2% de las preferencias del electorado.

El Frente Amplio había decidido la semana pasada dejar en libertad de acción a sus votantes aunque reafirmó que "Sebastián Piñera es un retroceso" para Chile. Sánchez aclaró que "esto no es un llamado a votar por (Guillier), quiero ser bien clara yo no soy dueña de los votos de nadie, las personas son dueñas de sus propios votos y cada uno en su proceso de reflexión deberá tomar una decisión u otra", finalizó. El también ex periodista agradeció el gesto de Sánchez y en Twitter escribió: "gracias por tu transparencia, fuerza y valor.

Aprecio enormemente tu apoyo y la unidad para construir un Chile más justo".

El gobierno de Michelle Bachelet emitió una declaración oficial donde en cuatro puntos reafirmó la transparencia del proceso electoral y "lamenta las declaraciones del ex Presidente". Afirmó que el actual candidato, "junto con denotar un desconocimiento de la normativa electoral vigente, empaña la limpieza con que los actos electorales en Chile se celebran".

El Ejecutivo reiteró el llamado a votar el próximo 17 de diciembre "confiados en la rectitud y transparencia del proceso electoral".

"Chile vive en un estado de derecho en el que cada institución actúa en el marco de sus atribuciones y en el que todos los ciudadanos y ciudadanas somos responsables de su debido resguardo, ejerciendo derechos y cumpliendo deberes", concluyó. En primera vuelta compitieron ocho candidatos, resultando con las dos primeras mayoría el expresidente Piñera, con el 36,64% de los votos (2.417.216), seguido por Guillier, con el 22,70% (1.497.116), los cuales se medirán en segunda vuelta.

En tercer lugar quedó Sánchez, con el 20,27% (1.336.824); cuarto el pinochetista José Antonio Kast, 7,93% (523.213); quinto, la demócrata cristiana Carolina Goic, 5,88% (387.780); sexto, el progresista de izquierda Marco Enríquez Ominami, 5,71% (376.471). En sexto y séptimo lugar llegaron los ultraizquierdistas, Eduardo Artés, 0,51% (33.690) y el senador ex socialista Alejandro Navarro, 0,36% (24.019).

En total votaron 6.700.746 personas de un padrón electoral de 14,3 millones de habilitados