05/12/2017 - Córdoba

Manzur participó del lanzamiento del Dakar 2018

El gobernador Juan Manzur participó este mediodía del lanzamiento de la 10ª edición del Rally Dakar 2018, en la ciudad de Córdoba.

En su discurso, Manzur destacó la “potencialidad” que tiene el país, “profundamente federal” y destacó la virtud de la competencia que pasará por “muchas provincias argentinas”.

En ese sentido comentó que “Argentina es la octava superficie del mundo y es un orgullo poder mostrarla al mundo”. Luego elogió a Córdoba, “una provincia turística por excelencia y con un gran desarrollo”. También destacó el gran potencial de Salta en la materia y el crecimiento de La Rioja y Tucumán en ese sentido.

El Mandatario tucumano celebró la realización del Dakar porque “significa más trabajo para nuestra gente, la famosa industria sin chimenea” y reiteró que será una “vidriera” al planeta.

Por último no dejó pasar por alto una situación que vive la región y Argentina en particular: “Estamos en paz y no es menor decirlo. Es un bien preciado a conservar y valorar” indicó y auguró que el rally internacional de mayor importancia “se quede por mucho tiempo más en esta zona”.

El próximo año la máxima competencia del automovilismo pasará por Tucumán en una etapa de enlace. “Ingresará por los valles calchaquíes en Colalao del Valle y sale por Santa María, territorio catamarqueño”, confirmó el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina.

El evento fue presidido por el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y también estuvieron su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, de la Rioja, Sergio Casas y el organizador de la carrera, Etienne Lavigne.

El recorrido de la misma será desde Lima hasta la capital mediterránea, pasando por Bolivia, entrando por Jujuy al país y llegando a Córdoba el 19 de enero. La última etapa (el 20) será toda por terreno cordobés.

La particularidad de esta carrera, que se largará el 6 de enero en Lima, es que terminará en Córdoba, siendo la primera vez en la historia que esto sucederá.

Serán 525 autos. 337 vehículos. 14 etapas. Más de 4.500 kilómetros de especiales y otros 4.500 de enlaces.