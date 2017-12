AMPLIAR Ya no son para nostálgicos, los vinilos volvieron para quedarse (foto: Ansa)

04/12/2017 - Clásicos

La revolución del vinilo en Europa

Las 33 revoluciones por minuto se abren camino cada vez más en el mercado discográfico, ya que el vinilo tiene una presencia relevante y en constante crecimiento, no solo entre nostálgicos.

Detalles.

"Actualmente el vinilo ya no es un nicho, comienza a convertirse en una porción sensible del mercado y podría desacelerar la caída del físico", dijo a ANSA Paolo Maiorino, responsable de catálogo y proyectos especiales de Sony.

Los datos hablan claro: en 2016 el vinilo representó el 6% de las ventas y creció un 52% respecto del año anterior. En el primer semestre de 2017 llegó al 9%, con un giro en las ventas de más de 5 millones de euros, lo que equivale a un aumento del 44% respecto del mismo período de 2016, frente a la caída general del sector físico, un 17%.

Advirtiendo la tendencia, la Federación de la Música Industrial Italiana (FIMI) decidió dedicar al clásico disco negro una clasificación cada vez más en línea con las costumbres de los amantes de la música, cuyas adquisiciones incluso podrían reanimar un sector productivo que antes de este "revival" tenía solo una fábrica en Italia que resistía: la Phono Press de Settala, en Milán.

Casi todos los artistas contemporáneos lanzan en vinilos sus nuevos álbumes, pero son las firmas históricas del rock las que lideran muchas posiciones del top 100 del vinilo, y para medirlo basta confrontar los 20 álbumes más vendidos durante los primeros seis meses del 2017 con los 20 "best seller" del vinilo en el mismo período.

Nueve de estos 20 títulos son obras históricas del rock o del jazz, como "Dark Side of The Moon" o "Kind of Blue", colecciones como "Bowie Legacy" o esperadas reediciones remasterizadas como "Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band", frente a una clasificación general que incluye solo la antología "Vascononstop". Muchas compañías discográficas han estado ocupadas con un trabajo que no es solo de marketing y venta del pasado, sino la conservación y transmisión de un patrimonio. Es el caso, por ejemplo, de Sony Music Italia, que con un plan ambicioso de remasterizaciones y la iniciativa de promoción "Every Day is a Vinyl Day" (Cada día es un día de vinilo) está volviendo a atraer la atención hacia discos legendarios de su catálogo. Comenzando por maestros de la canción italiana como Lucio Battisti, Lucio Dalla y Fabrizio De André, cuyas canciones fueron remasterizadas en digital según el estándar más alto disponible, con una amplitud y una frecuencia de muestreo de 24 bits y 192 Khz, respectivamente. "Remasterizar de esta manera significa ese valor agregado que hace la diferencia: no se trata solo de productos destinados a un público adulto que creció con los LP, en general se busca una calidad que se había perdido inevitablemente con el formato mp3 y el streaming", precisó Maiorino. El programa "Every Day is a Vinyl Day", inaugurado en octubre pasado, incluye la reimpresión en vinilos de títulos recientes, como "Random Access Memories" de Daft Punk, y clásicos como "Back in Black", de AC/DC.

Este principio será aplicado para los lanzamientos de diciembre cuando verán la luz "Born tu Run" (1975), de Bruce Springsteen, y "Blackstar" (2016), de David Bowie y obras de cosecha propia, como la caja de discos de Claudio Baglioni durante sus años en la RCA, todos remasterizados. Las remasterizaciones del catálogo italiano son justamente la fresa del postre del esfuerzo realizado, un proyecto que incluye todo el catálogo de Rino Gaetano, lanzado en una caja hasta los discos de Francesco De Gregori que de a poco van saliendo otra vez a la luz con un sonido restaurado, como "La donna cannone", lanzado en octubre pasado. También surgieron temas de Lucio Dalla de los años '60 y '80 y de otros importantes artistas, que están en los planes de remasterización de Sony.

Los primeros meses de 2018 se editará la banda sonora del filme "El guardaespaldas", de Whitney Houston, y cinco discos de Lou Ree, entre ellos, "Berlín" y "Rock'n'roll Animal", mientras que durante el año se podrá contar con una caja de discos de Depeche Mode.