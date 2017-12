03/12/2017 - Especialista

Disertarán sobre Malvinas y seguridad internacional

El investigador, Ernesto López brindará este lunes una charla llamada “Malvinas, Atlántico Sur y Problemática de Seguridad Internacional en Curso”. Será a las 19 en el Ente Tucumán Turismo. Está organizado por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Tucumán (SIDETEC)

El titular del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de Lanús abordará temas como: Delimitación del Atlántico Sur; Importancia Económica y Geopolítica del Atlántico Sur; Importancia estrategia y contexto actual del Atlántico Sur; Valoración estratégica del Reino Unido y de Estados Unidos del espacio Sudatlántico; Presencia y encuadre de Argentina en el Atlántico Sur; Cuestión Malvinas: Antecedentes y presente; Cuadro de situación hasta el 2015.

Durante una entrevista realizada en noviembre de este año, por Radio Sputnik, López indicó que la “inamovible” postura de Londres sobre las Islas Malvinas es una “actitud típica de una potencia colonialista”.

Tampoco es atípico el hecho de que el Reino Unido, que “no cumple hasta con puntos básicos de la Carta de Naciones Unidas”, se posiciona como árbitro y garante del derecho internacional, indicó.

Para países como el Reino Unido y EEUU, las reglas están para que las cumplan otros, no ellos. No cumplen lo que recomiendan para terceros”, constató López, al mencionar, en este contexto, que la actuación estadounidense en Siria no cuenta con el permiso de la ONU.

Consultado por qué Londres ni siquiera se plantea sentarse a negociar con Buenos Aires “sobre el problema” de las Islas Malvinas, el experto subrayó que se trata de una zona riquísima en recursos naturales, en particular, petróleo.

El archipiélago tiene, asimismo, una enorme importancia estratégica, puesto que permite al Reino Unido “vigilar las rutas comerciales”, señaló Ernesto López.