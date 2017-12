AMPLIAR La sonrisa de Piñera

03/12/2017 - Pinochet

Piñera consigue el voto militar "duro"

Los militares retirados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros decidieron votar en el balotaje del 17 de diciembre por el ex presidente Sebastián Piñera, aunque "duela" y "nos moleste".

Detalles.

Así lo señala un acta de la reunión sostenida esta semana con el ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien obtuvo un 7,85% de los votos en la primera vuelta del 19 de noviembre. El ex alcalde de Providencia y ex agente de la DINA (órgano represivo de la dictadura), coronel en retiro Cristián Labbé, planteó a Kast la necesidad de tener en él un interlocutor válido y confiable, a través del cual se canalicen las inquietudes y demandas de la familia militar ante el Presidente de la República.

El documento da cuenta de las dificultades de este sector para adherir al ex mandatario ya que "todos los oradores expresaron las dudas y desconfianzas que despierta el señor Piñera, respecto de su acción a favor o en contra del mundo militar, ya que una vez mintió y eso es difícil de asimilar".

No obstante, exteriorizaron su preocupación ante el escenario político, pues, dijeron, "existen solo dos alternativas de gobierno: la continuidad del marxismo en la persona de (Alejandro) Guillier y, por consiguiente, la entrada directa a una dictadura marxista estilo cubana-venezolana o la recuperación de la democracia a través del gobierno de Sebastián Piñera".

Afirman que la familia militar está consciente, "ya sabe de esto, lo vivió en la época de los 1.000 días de (Salvador) Allende y la Unidad Popular", el gobierno socialista que gobernó entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973.

Por eso, dejan constancia que "en este caso puntual y por mucho que nos moleste y duela, salvar a Chile ya no es una conveniencia ni convicción, es con todo una OBLIGACIÓN y bajo ese punto de vista, para nosotros y nuestras familias y amigos, se constituye en un deber, el concurrir el 17 de diciembre a los locales de votación y emitir nuestro sufragio por el señor Sebastián Piñera".

José Antonio Kast reivindicó su lealtad y detalló, según el acta, "los peligros a los que se expone la nación ante un eventual gobierno de Guillier y fundamentó la necesidad de nuestro apoyo irrestricto y sin condiciones al candidato de la centro derecha". El ex candidato aceptó ser el canalizador de las inquietudes del mundo militar en un eventual gobierno de Piñera.

El acta finaliza señalando que "en resumen (fue) una reunión de alto impacto político, provechosa y muy informativa" y que "ahora nos corresponde a nosotros cumplir una vez más con nuestro deber, votar y llevar a uno más, para SALVAR A CHILE DEL MARXISMO DURO".

Mientras tanto, los dos candidatos que disputarán el balotaje se dieron una tregua durante las 27 horas de la campaña para recolectar fondos para Teletón, la obra en beneficio de la rehabilitación de las personas con alguna discapacidad.

El viernes, Piñera celebró su cumpleaños número 68, ocasión en que Guillier lo saludó a través de Twitter: "Feliz cumpleaños @sebastianpinera. A pesar de nuestras miradas diferentes del Chile que queremos, la cordialidad merece estar presente siempre en la política y la sociedad. Un abrazo".

El ex mandatario agradeció y respondió: "Gracias Alejandro por saludo cumpleaños. En la vida y política debe primar siempre la nobleza y respeto. Somos contendientes, no enemigos. Nuestros verdaderos enemigos son la pobreza, delincuencia, cesantía, bajas pensiones. Un abrazo cariñoso y que te vaya bien en todo menos en una", en referencia al próximo balotaje. En la noche del viernes coincidieron en la inauguración de Teletón al sentarse en primera fila junto a la presidenta Michelle Bachelet.