29/11/2017 - A los 85 años

Murió el histórico dirigente obrero, Hugo Andina Lizárraga

Era un incansable difusor de las ideas de justicia social y un memorioso relator de la historia reciente, desde su propia experiencia a lo largo de muchas décadas. Histórico militante y activista de Fotia durante las luchas obreras durante las sucesivas dictaduras del siglo pasado

En su cuenta de Facebook José Vitar lo recordó con cariño. Reproducimos sus palabras:

"Lo conocí en los últimos años de la dictadura cuando armamos en la semiclandestinidad, la agrupación "Peronismo para la Victoria". Participaron allí compañeros como Juan Carlos Ramirez, Rafael Morales (ya fallecido), el Gringo Ponce, Humberto Rava, Pancho Viecho, Fernando Sosa Padilla, Santiaguito Piccione, entre otros que estoy cometiendo el pecado de omitir por razones de esacio. Hugo recién salía de la cárcel y desafiando al miedo aún imperante, retomó de inmediato la militancia en el peronismo.

Recuerdo el acto que hicimos el 1 de mayo de 1983 en la esquina de Moreno y 24, al que no pude asistir por razones de seguridad y al que vinieron Vicente Saadi, Andrés Framini y Nilda Garré.

Lo esperé después en un bar, ansioso yo por saber como había salido todo. Recuerdo todavía su mirada encendida, su voz apasionada. "Empecé mi discurso diciendo ésto, Turco -me dijo-: que el peronismo se está organizando, que se está movilizando y que vamos a aplastar a la dictadura genocida".

Lo encontraba esporádicamente en encuentros de militantes, muchos de ellos jóvenes, que escuchaban su palabra con respeto casi rayano en la devoción.

Lo ví por última vez hace un par de meses, en un plenario de Unidad Ciudadana cuando participamos de las PASO, le dí un abrazo y le hice un chiste sobre el halo de inmortalidad que se desprendía de su estado físico, de verlo tan bien.

Me sonrió con tristeza, no dijo nada... Quizá presentía que, como en el tema de Alfredo Avalos, ya quedaba poco por andar y su sufrido y cansado corazón le pedía descansar "de la huella larga y sin amor"

Hasta la victoria Huguito"

Testigo en la causa Operativo Independencia

Una de las últimas acciones públicas de Hugo Andina Lizárraga fue como testigo en el juicio “Operativo Independencia”. En una crónica publicada por La Gaceta en agosto de 2016, se lee:

Andina Lizárraga, secuestrado en marzo de 1975, pasó también por el centro clandestino de la Jefatura de Policía y por diversas cárceles tras ser puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) Fue liberado en 1982. Hizo hincapié en lo sucedido en el establecimiento famaillense. “Nos pusieron en una sala y volvieron a buscarme. Me preguntaron qué relaciones políticas tenía con determinadas personas. Habrá habido 15 o 20 personas. Me hacían simulacro de tiros en la cabeza. Me llevaron a un lugar para torturarme, tengo la marca de la picana eléctrica”, describió abriéndose la camisa y exhibiendo parte del pecho.

El defensor Mario Leiva Haro preguntó al testigo si había formado parte de la Comisión Obrera Estudiantil y el hombre respondió que había sido fundador y que organizaban manifestaciones, por ejemplo, durante El Tucumanazo. El letrado consultó si instalaban barricadas en las calles y Andina Lizárraga asintió. El abogado insistió: “¿Ejercían acciones violentas?”. “Si reclamar justicia a los gritos es violencia…”, ironizó el testigo. Leiva Haro citó una entrevista periodística en la que se mencionaba que el hombre habría dicho que en esas manifestaciones se arrojaban bombas molotov. “Éramos 4.000 o 5.000, era imposible distinguir quién las tiraba”, respondió el dirigente.

El defensor le preguntó si esa era una forma de lucha. Chit se opuso a este interrogante. “¿San Martín fue terrorista? Porque se levantó en armas contra un gobierno. Si a usted le asaltan su casa, ¿se quedaría de brazos cruzados? No, reaccionaría como cualquier ser humano para defender sus derechos. Defendíamos nuestros derechos constitucionales. El 1930 a Yrigoyen lo derrocaron y no existían la guerrilla ni la subversión. En 1955 tampoco había y derrocaron a Perón (…). Los únicos terroristas fueron los que usaron las armas que les daba la patria. Deberían ser juzgados los que no respetaron la voluntad popular”, afirmó Andina Lizárraga.