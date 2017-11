AMPLIAR La familia del asesinado en la movilización de Bariloche

26/11/2017 - Llamativo comunicado

La versión cinematográfica de Patricia Bullrich

Según la cartera que conduce Patricia Bullrich hubo disparos cruzados y un enfrentamiento que incluyó lanzas, cuchillos y disparos de los prefectos y de la comunidad mapuche.

Detalles.

En un extenso comunicado, la cartera que conduce Patricia Bullrich dio esta tarde su detallada versión de lo ocurrido en el operativo realizado ayer por Prefectura, durante el cual resultó muerto un joven mapuche identificado como Rafael Nahuel Colhuan, de 21 años (Seguridad repite que tiene 27).

Esa cartera expresó que "lamenta lo sucedido pero considera que, en esta oportunidad, no se trató de un grupo de protesta o de reivindicación sino de una metodología de violencia armada, inadmisible con la democracia y el Estado de Derecho".

Tras aclarar que intervinieron en el operativo "cuatro efectivos de la agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina, cumpliendo con la orden el juez federal Gustavo Villanueva" precisó que se trataba de tareas de "rastrillajes en la zona de Villa Mascardi con el objeto de recabar información e identificar a las personas prófugas luego del desalojo realizado el jueves sobre los terrenos tomados por el RAM".

El grupo detectó "más de 10 barricadas de madera y tierra, que el día anterior no estaban" en una de las cuales había "entre 15 y 20 personas", precisó.

Dos de los efectivos, agregó, bajaron a pedir ayuda y los otros dos se escondieron en el lugar, quienes escucharon lo que "aparentaban ser gritos de guerra" de quienes estaban "encapuchadas, con máscaras antigases de tipo militar y banderas con lanzas que en sus puntas tenían atados cuchillos". Pero cuando dos de los efectivos "se encontraron de frente con este grupo de 15 a 20 personas encapuchadas y armadas. Los dos Albatros dieron la voz de 'alto Prefectura', que no fue acatada", afirmó.

"El grupo comenzó una agresión contra los Albatros con piedras, boleadoras y lanzas" mientras la patrulla "repelió el ataque con un arma no letal con munición de pintura".

Cuando los efectivos se reagruparon "se escucharon gritos por parte del grupo de encapuchados que decían 'los vamos a matar, son pocos, son cuatro'".

De inmediato, continuó la versión oficial, "los efectivos escucharon fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a dos o más personas portando armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las efracciones, daban cuenta de ser de grueso calibre". "Además, se dieron cuenta del calibre de las balas porque arrancaron ramas gruesas de cuajo", explicó la cartera de Seguridad.

"A continuación, el grupo de personas comenzó a avanzar utilizando movimientos tácticos militares y adoptando una formación de emboscada envolvente sobre los cuatro efectivos, lo que demostraba la preparación militarizada del grupo, que sumada a las máscaras de gas, daban la impresión de un grupo preparado para un evento violento", aseguró.

Según el Ministerio, los efectivos solicitaron "apoyo y autorización para hacer uso de sus armas de fuego".

Como no lograron comunicarse con su base, usaron primera "una granada de aturdimiento" y luego "comenzaron a replegarse hacia abajo, cubriéndose con disparos de fuego intimidatorios siempre en dirección hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes, ya que no se podía visualizar más a aquellos hombres que se encontraban disparando con armas de fuego".

Finalmente, la patrulla se reunió con otros efectivos en la ruta 40 y poco después supieron "sobre la existencia de personas heridas, una de ellas de gravedad". "A las 18.00 horas aproximadamente, desde la ladera de la montaña y en la zona próxima al puesto de la Prefectura Naval, descendieron dos personas con una tercera que estaba herida", destacó.

Allí quedaron detenidos "Fausto Jones Huala y Alejandro González, constatándose luego que la persona herida había fallecido". "Según fuentes de la comunidad en la montaña se encontraban heridas otras dos personas, quienes se resistían a ser atendidos en el hospital. Una de ellas sería una mujer perteneciente al Ejército Argentino y capacitada en alta montaña, información que ayer confirmó el Ejército Argentino", agregó Seguridad.

El armamento usado por los efectivos de Prefectura "fue secuestrado por orden de las autoridades judiciales", concluyó el comunicado oficial.