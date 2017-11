26/11/2017 - Búsqueda sin plazo

A 11 días de su desaparición, sin rastros del submarino San Juan

El jefe de prensa del Armada, Enrique Balbi, confirmó que, a pesar de las condiciones climáticas adversa, esta mañana zarpo el buque estadounidense Sophie Siem, que en 24 horas llegará al área de operaciones, que la semana próxima se sumara otro buque ruso, que la búsqueda está concentrada en 40 millas a la redonda de donde se recibió la última comunicación del ARA San Juan

Por Raúl Kollmann

Además advirtió que ante la circulación en las redes de informaciones falsas, la única cuenta oficial es la del jefe de prensa de la Armada Argentina, y que él mismo no tenía cuentas personales. Confirmó que ya son 14 los buques abocados a la búsqueda del submarino desaparecido, y que los familiares de los tripulantes están distribuidos entre la Base Naval de Mar del Plata, el hotel Antártida y sus domicilios.

Respecto de las declaraciones de Carrió, sostuvo que "no puedo transmitirles una opinión sobre un dicho; hasta tanto no tener certezas de la situación no podemos comunicar una opinión", y agregó que para la Armada, teniendo en cuenta que el submarino ya lleva 11 días desaparecido los tripulantes pueden estar en una situación de "supervivencia extrema".

En respuesta a una pregunta acerca de la apertura de sumarios internos por las condiciones en que zarpó el ARA San Juan, contestó que la Armada lo primero que hizo cuando perdió contacto con el submarino desaparecido fue realizar la denuncia en el juzgado federal de Caleta Olivia, que es la jurisdicción donde se tuvo la última comunicación con el San Juan. "Todo está documentado", dijo Balbi, quien agregó los insumos del buque "son todos nuevos, incluidas las batería Varta, provenientes de Alemania".

Por último, insistió en que la búsqueda está concentrada "en un punto, donde se produjo la explosión, y las cuarenta millas alrededor, más otra área más reducida pero de mayor recurrencia posible, a partir de la última llamada, a 200 y 1000 metros de profundidad".