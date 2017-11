26/11/2017 - Convenios

Intenso recorrido de Manzur por EE. UU para posicionar a Tucumán

Durante los primeros cinco días de una misión institucional por los Estados Unidos, el gobernador, Juan Manzur, se puso en contacto con referentes de organismos y empresas internacionales con el objetivo de abrir nuevas puertas para Tucumán.

La meta del Primer Mandatario provincial al recorrer el país del norte son buscar nuevas alternativas para colocar productos tucumanos agroalimenticios e industriales en el mercado estadounidense; establecer lazos estratégicos con universidades extranjeras para la transferencia de tecnología y conocimiento y atraer la experiencia de profesionales tucumanos que triunfaron fuera de Argentina.

En resumen, Manzur se propuso la ambiciosa tarea de reposicionar y visibilizar a Tucumán, la provincia más chica del país, en un contexto tan exigente como el de Estados Unidos y aceitar las relaciones internacionales de la región NOA.

La misión comenzó en Nueva York en el estudio Pelli Clarke Pelli de New Heaven. Ahí el Gobernador se reunió con el arquitecto tucumano César Pelli para supervisar los avances del diseño del Centro Cívico, en el que se reubicarán las oficinas públicas del Gobierno de Tucumán.

César Pelli es un orgullo de todos los tucumanos; con esta obra marcará un antes y un después, será un importante impulso para la autoestima de los tucumanos”. (Juan Manzur)

Con este proyecto se pretende dejar un legado arquitectónico y promover el desarrollo urbanísitico sustentable hacia afuera del centro de San Miguel de Tucumán. En segundo lugar, el desplazamiento de las oficinas ministeriales permitirá que la Casa de Gobierno sea preservada como museo histórico y sede solo de la oficina de los futuros gobernadores tucumanos.

La actual Casa de Gobierno es un edificio hermosísimo de gran valor que debe ser restaurado para ser utilizado como museo y centro cultural”. (César Pelli)

Los homenajes a tucumanos destacados no solo abundaron sobre el arquitecto. Manzur visitó este sábado la muestra fotográfica “Photography in Argentina, 1850-2010, contradiction and continuity”, que se exhibe en el Museo Paul Getty de Los Ángeles.

La exposición de fotógrafos argentinos destaca la obra de Julio “Chino” Pantoja, fotógrafo tucumano de gran prestigio mundial, a quien el Gobernador felicitó en sus redes sociales.

Transferencia de tecnología y conocimiento

En materia de ciencia, educación y tecnología, la provincia es exponente a nivel internacional. Sus universidades y los 17 institutos del Conicet realizan diferentes investigaciones en los campos de la física, la biología, la salud pública, las matemáticas y telecomunicaciones. Los proyectos producen el intercambio de científicos e investigadores de Tucumán a otros países y viceversa.

Acuerdo con Vincent Boudreau, rector del City College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

Para potenciar las actividades académicas y educativas de la provincia, Manzur concretó un convenio de cooperación con la Universidad de Nueva York (UNY).

De las conversaciones con las autoridades de la casa de altos estudios se proyectó que estudiantes de medicina neoyorkinos puedan realizar pasantías en Tucumán, debido a la diversidad y calidad del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). Los practicantes pasarían alrededor de ocho semanas en Tucumán realizando experiencias en hospitales públicos.

En la escuela de ingeniería de la UNY, Manzur participo de una exposición sobre herramientas de predicción y observación climática del Centro de NOAA, la Agencia de Observación del Clima y Océanos.

Manzur junto a Juan Carlos Mercado, decano de la División de Estudios Interdisciplinarios del Centro para la Educación de los Trabajadores del City College.

El encuentro abrió la posibilidad de que Tucumán cuente con dispositivos que ayuden a prevenir inundaciones. En este sentido, el Center For Earth Systems (NOAA/CREST), con 20 años de desarrollo, puede transferir colaboración en materia de prevención de inundaciones, riesgos de sequías y todo tipo de fenómenos hidrológicos extremos.

Argentina es uno de los principales productores de alimentos del mundo con más de 500 millones de personas. En los dos últimos años se han inundado millones de hectáreas productivas en nuestro país. Contar con tecnología de este tipo podría permitirnos multiplicar la capacidad productiva”, explicó Manzur a los expertos.

Apuntalar la integración internacional

En la búsqueda de mejorar las herramientas para eficientizar la gestión pública y obtener asesoramiento en cuanto al rol de los gobiernos subnacionales en procesos de desarrollo de economías regionales, Manzur se reunió con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Manzur con presidente de OEA

El Gobernador, en su rol de presidente de la Zona de Integración Centro Oeste de América del Sur (Zicosur), invitó a Almagro a visitar la provincia y profundizar el trabajo para la integración internacional.

Luego, en un encuentro con el embajador de Argentina en Washington, Sergio Perez Gunella, Manzur expuso sobre las experiencias de articulación entre los sectores públicos y privados (Estado y empresas) en misiones comerciales por diferentes países, que permitieron que firmas locales puedan abrir nuevos mercados para sus productos.

En la oportunidad, se encontraban presentes personalidades clave en cuanto a gestión de fondos e inversiones internacionales: el director del Banco Mundial, Daniel Pierini; el embajador de Argentina en la OEA, Juan José Acuri; Saul Lizondi, representante del FMI; Alfredo Forti, politólogo argentino residente en Wasington; y Eugenio Díaz Bonilla, representante del International Food Policy Research Institute (IFPRI).

Ese mismo día, en el Consejo de las Américas – organización de empresarios estadounidenses que tiene como fin promover la democracia, el desarrollo económico y social, el libre comercio y los mercados abiertos –, Manzur pudo dar a conocer los atractivos de la provincia en materia de su capacidad y potencial productivo, comercial, científico, turístico y las características sociodemográficas y culturales de la provincia.

Productos tucumanos en la Cosa Oeste

Tucumán exporta alrededor de 162 productos a 119 destinos del mundo, según datos del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP). Este contexto favorable para la actividad productiva de la provincia ayuda a que otros mercados confíen en abrir sus puertas a los productos tucumanos.

En ese aspecto, Manzur dialogó con Cónsul General de Argentina en Los Ángeles, Luis García Tezanos Pinto, en la residencia del consulado de esta ciudad, sobre la importancia estratégica que tiene la Costa Oeste de los Estados Unidos para comercializar con la provincia.

Se abre una nueva ventana de oportunidades para Tucumán, no sólo para la inserción de nuestros productos sino también para la promoción turística, cultural y educativa”. (Juan Manzur).

Para lograr acceder a la región es necesario concretar rondas de negocios, iniciativa que irán tomando forma, con apoyo de las autoridades de la Cancillería argentina, en los próximos.

Marcelo Mou y Juan Manzur

Ya en contacto directo con exponentes de empresas de Los Ángeles, Manzur se reunió con directivos de Red Chamber Group (RCG), una mega procesadora de alimentos de los Estados Unidos.

La firma estaría interesada en exportar productos manufacturados a Tucumán y abrir nuevos mercados regionales en América Latina. El mandatario tucumano fue recibido por el vicepresidente, Marcelo Mou y durante más de dos horas analizaron temas vinculados a la producción de alimentos con escala mundial.

