24/11/2017 - Salarios dignos

Trabajadores alemanes e italianos de Amazon van a huelga

Empleados de media decena de centros de distribución de Amazon en Alemania y uno en Italia iniciaron el viernes una huelga en demanda de mejoras salariales, en coincidencia con el Black Friday o “Viernes Negro”, uno de los días de más ventas del año en Estados Unidos.

En Alemania, portavoz del sindicato ver.di, Thomas Voss, dijo que unos 2.500 empleados se fueron a huelga en las instalaciones de Amazon en Bad Hersfeld, Leipzig, Rheinberg, Werne, Graben y Coblenza.

En un depósito cerca de Piacenza, en el norte de Italia, algunos trabajadores abandonaron labores para exigir un “sueldo digno”.

Desde 2013, el sindicato ha presionado por mayores salarios para unos 12.000 empleados en Alemania, bajo el argumento de que los trabajadores de Amazon reciben sueldos más bajos que los de empleados de otras empresas minoristas y de compras a distancia. Amazon afirma que sus almacenes de distribución en Alemania son centros logísticos y que sus empleados reciben salarios relativamente elevados para esa rama de la economía.

Se prevé que la huelga a corto plazo finalice el sábado.

Amazon Alemania defendió su posición afirmando que es un “empleador justo y responsable” que ofrece “empleos atractivos”.

“Las huelgas no impedirán que cumplamos nuestra palabra con nuestros clientes, ya que la abrumadora mayoría de nuestros trabajadores cumplen normalmente su tarea”, dijo la compañía a The Associated Press.

La medida de fuerza en Italia tiene, según el dirigente sindical Carmelo Barbagallo, “enorme valor simbólico porque está claro que el progreso, la innovación y la modernidad no pueden venir a expensas de los intereses de los trabajadores”.