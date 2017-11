23/11/2017 - Chile

Piñera suma un apoyo, también exigencias

El expresidente Sebastián Piñera logró el importante -pero condicionado- apoyo del popular senador de derecha, Manuel José Ossandón, de cara al reñido balotaje del 17 de diciembre que lo enfrentará con el oficialista Alejandro Guillier.

Ossandón ha sido el rival más duro de Piñera y lo demostró en las pasadas primarias de julio. En los debates cuestionó los negocios del ex mandatario y ante la respuesta de que todo era legal, el legislador lo golpeó con la frase: "no te declararon reo por lindo" Desde esa fecha no se hablaban y quienes fueron testigos en el comando presidencial del re-encuentro cuentan que no fue un diálogo fácil, pues estuvo cargado de recriminaciones. Consciente del poder que le da el caudal de votos que tiene en las comunas de Puente Alto (donde fue alcalde por 12 años) y La Pintana, "Coté" planteó sus condiciones. Y no fáciles de incorporar en el programa del ex mandatario. La primera, la gratuidad universal para la educación, a lo que Piñera respondió que no se retrocederá hasta que tuvo que ceder y plantear que se hará en forma gradual (sin especificar años ni porcentajes); segundo, derogar la polémica Ley de Pesca de su primer gobierno, comprometiéndose a enviar un proyecto que la reforme; tres, mejorar las pensiones. Además una línea del Metro para La Pintana, elección de los gobernadores y rechazo al matrimonio igualitario.

El senador ratificó hoy que "esta cuestión no es gratis" y aclaró que aún "hay un río muy torrentoso que nos separa, pero con Alejandro Guillier, la Nueva Mayoría y el Frente Amplio nos separa un océano, y ese océano nos puede hundir". Así como el apoyo "no es gratis", el ex alcalde puntualizó también que "yo le dije a Piñera que si no cumplía los compromisos, al frente iba a tener a su peor enemigo".

E insistió en su comparación con el clima: "Esto es como cuando hay una tormenta, se viene el río, y ese río se puede llevar mi casa y la de mi vecino. Y a pesar de que tengamos muchas diferencias con los vecinos, si no nos ayudamos entre todos, todos vamos a perder".

Recalcó que "yo mantengo las profundas diferencias que tengo con Piñera, (pero) hay un Frente Amplio fortalecido que nos dio una señal a nosotros, a los de derecha, especialmente a la derecha económica. Ellos saben que Beatriz Sánchez no puede ni tiene la capacidad para gobernar, pero fueron a votar por ella para protestar, por los abusos".

En la comuna de Puente Alto, Sánchez se impuso con el 31,4% de los votos al senador Guillier (21,07) y a Piñera (26,52). En La Pintana, obtuvo 23,75% contra el 23,05% de Piñera, pero ambos quedaron bajo Guillier (28,24).

En la comuna de La Florida, con predominante presencia de la clase media ascendente, Piñera ganó con el 31,96%, desplazando al segundo lugar a Beatriz Sánchez (27,13) y tercero Guillier (22,73).

Ossandón se hará cargo de la coordinación de los alcaldes del bloque derechista Chile Vamos, a quienes convocó a trabajar por la campaña durante 15 días sin goce de sueldo, ya que según manifestó "lo que está en juego en Chile es demasiado grande".

Más tarde, a través de Twiter, escribió: "Si alguien esperó que me cruzara de brazos mientras Chile se juega su futuro se equivocó profundamente. Tengo un compromiso con el futuro de Chile y dejaré los pies en la calle para transmitir el nuevo mensaje y compromisos. #TiemposMejores". (ANSA).