23/11/2017 - Submarino

Nilda Garré: "Hay que averiguar por qué el ARA San Juan salió de Tierra del Fuego si tenía una avería"

La ex ministra de Defensa kirchnerista Nilda Garré aseguró que durante su gestión "se hicieron inversiones muy importantes (en el submarino), con asesoramiento de la empresa constructora. Además, el mantenimiento no lo hizo el astillero Tandanor, sino el Almirante Storni, que depende de la Armada".

La ex ministra de Defensa durante el kirchnerismo Nilda Garré analizó en diálogo con Radio Zónica la situación referida al submarino ARA San Juan. Aclaró que el mantenimiento del buque involucró "millones de pesos y contó con el asesoramiento de la empresa constructora". Además, criticó al macrismo. Sus principales declaraciones:

"Es un tema muy angustiante para todos"

"Este submarino llegó en 1985 a la Argentina, se lo construyó en Alemania. Era un submarino moderno en esa época. Es un buque diesel"

"Cuando el submarino cumple los 25 o 30 años se hace lo que se llama una reparación de media vida. Se le cambian generadores, las baterías. Es un arreglo muy complejo. Es un proceso que se inició en 2009 y se entregó para pruebas en 2013. Pero empezó a operar en 2014, si bien tengo entendido. Yo ya no era ministra en ese entonces"

"El mantenimiento no se hizo en el astillero Tandanor como se insiste interesadamente en algunos medios. Se hizo en uno que depende de la armada. Tandanor depende de civiles. No hay ingenieros civiles especializados en submarinos. Por eso intervienen los marinos. Se ocupó principalmente el astillero Almirante Storni. Tandanor pudo ayudar, pero la obra la realizó ese astillero"

"El mantenimiento se terminó, quedó a nuevo. Por supuesto con una tecnología anticuada, era de 1985, no era un submarino nuclear. No es un buque de nueva generación. No faltó mantenimiento hasta este momento. Estos equipos necesitan un mantenimiento completo, diario, son aparatos muy complejos. Lo que no se puede hacer es ponerlo a navegar si estaba en malas condiciones. No sabemos qué pasó, si tenía algún problema antes de salir de Tierra del Fuego"

"Nosotros invertimos millones de pesos en el arreglo, con asesoramiento de la empresa que lo construyó"

"La Marina comunica por un lado y Defensa por otro, eso no está bien. También hay que averiguar por qué salió de Tierra del Fuego si tenía un avería"