22/11/2017 - Angsutia

Elevan nivel de búsqueda de submarino

El submarino argentino de ataque ARA San Juan, con apostadero en la Base Naval de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, se encuentra desaparecido desde el miércoles y es buscado intensamente por mar y aire en aguas frente a la Patagonia, sur del país.

El vocero de la fuerza naval aclaró además que se "descuenta que esté en la superficie". También puntualizó que "Uruguay, Perú, Chile, Estados Unidos, Inglaterra y Sudáfrica ofrecieron submarinos y unidades navales de rescate".

El submarino es buscado en la zona del golfo San Jorge, cerca de Puerto Madryn, en la provincia patagónica de Chubut. Hoy una versión periodística había anunciado su localización, lo que fue desmentido por las autoridades.

Se trata de un submarino TR-1700 con propulsión diésel-eléctrica y capacidad para 37 tripulantes. Se sospecha que pudo haber tenido un problema en el suministro de energía.

"No se encontró al submarino", afirmó el vocero de la Armada Enrique Balbi.

"La última comunicación fue el miércoles", dijo el portavoz y y agregó que fue activado el protocolo para la búsqueda de la embarcación debido a "la pérdida de enlace de las comunicaciones".

"La versión del incendio no es una información oficial, pudo haber una falla técnica. Aún no tenemos comunicación", sostuvo el marino.

El ARA San Juan (S-42) es un submarino tipo TR-1700 fabricado en Alemania que sirve a la Armada Argentina desde 1985 y tiene su base de operaciones en la Base Naval Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

"La ultima información fehaciente y oficial es que aun no se encontró al submarino. No es que está perdido, para estar perdido hay que buscarlo y no encontrarlo", aseguró Enrique.

Balbi aseguró que el submarino "se estaba dirigiendo desde la base naval Ushuaia a la base naval Mar del Plata, su apostadero habitual, en un camino muy abierto" y que "en algún momento dejó de haber comunicación".