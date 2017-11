22/11/2017 - Acto fallido

Carrió dijo que a Maldonado "lo mató el Gobierno"

La diputada de Cambiemos fue consultada en un reportaje por la autopsia al cuerpo de Santiago Maldonado, cuyos resultados se conocerán el viernes, y sorprendió al responder que fue un “crimen de Estado”.

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió tuvo una confusión y un fallido en una larga entrevista que brindó anoche en TN: al ser consultada por la autopsia al cuerpo de Santiago Maldonado respondió que “lo mató el Gobierno” y luego aclaró que se refería a la muerte del fiscal Alberto Nisman y no a la del joven.

Tras hablar largo y tendido sobre el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex vicepresidente Aníbal Boudou y el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, llegó la pregunta sobre Maldonado.

"El viernes se van a conocer finalmente los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado", le comentó la periodista de TN Central Luciana Geuna, ante lo que intempestivamente Carrió respondió: “Crimen de Estado Lo mató el Gobierno”. Geuna y su compañero Nicolás Wiñasky hicieron unos segundos de silencio, sorprendidos. Luego el conductor le preguntó: “¿Cómo el Gobierno?”. “El Gobierno... El gobierno de Cristina Kirchner mató a Nisman”, dijo Carrió.

A continuación le aclararon que la pregunta era sobre Santiago Maldonado, el joven que murió en Chubut tras la represión de la Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen. “No no, perdón, Nisman. Nisman ya está claro, hubo zona liberada. Lo mató el Estado”, insistió Carrió y luego dijo que para el caso Maldonado hay que esperar “la verdad” y “no adelantarse”.