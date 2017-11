21/11/2017 - Interior

Simoca suma equipamiento vial a su parque automotor

El vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, concretó este martes la entrega de maquinaria vial en la ciudad de Simoca. Las herramientas permitirán el desarrollo urbanístico de la ciudad.

La adquisición de los equipos: una motoniveladora, retro pala cargadora y una mini pala cargadora proviene de una inversión total de más de $6 millones provenientes del Fondo Federal Solidario (SOJA) y aportes del Gobierno de la Provincia.

La maquinaria permitirá que el municipio pueda mantener acondicionados las rutas productivas de la zona. Además, recibieron un equipo de fumigación

Hoy entregamos este equipamiento que tiene que ver con mejorar la calidad del servicio de la ciudad”, aseguró Jaldo.

Del acto de entrega también participaron el presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri, el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, el secretario General de la Gobernación, Pablo Yedlin y el intendente de Simoca, Marcelo Herrera.

Con respecto a la entrega, Juri manifestó: “Esto es fruto del trabajo y del esfuerzo del Intendente y su equipo de gobierno que trabaja por el bienestar de todos los simoqueños”.jaldo-simoca-entrega-maquinarias (1)

Por su parte, Herrera agradeció la llegara del equipamiento para empezar inmediatamente con las obras. “Necesitábamos esta maquinaria para empezar a nivelar las calles de nuestra ciudad y a poner pavimento articulado en un pasaje. Mañana comenzaremos a limpiar los canales para prevenir inundaciones y se iniciarán las tareas en la feria donde hay que terminar un lugar para jerarquizar el predio”, adelantó.

El Fondo Soja fue creado en marzo de 2009 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para aplicar el convenio en Tucumán, el 23 de marzo de 2009, el entonces gobernador José Alperovich dictó el decreto N° 14/3 (ME), que adhirió a la disposición presidencial. Casi de inmediato también firmó el decreto 717/3 (ME), que reglamentó el funcionamiento del plan. El 4 de abril de 2009, el cuerpo legislativo aprobó la adhesión al decreto presidencial de creación del Fondo Federal Solidario.