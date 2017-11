AMPLIAR Goic acompañará a Guillier en el balotaje

21/11/2017 - Presidenciales chilenas

Renuncia Goic a presidencia Democristiana y anuncia respaldo a Guillier

La senadora Carolina Goic renunció a la presidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC) tras el fracaso electoral de su fuerza, y anunció su respaldo a la candidatura oficialista de Alejandro Guillier.

Detalles.

Previo a la realización del Consejo Nacional. Goic asumió su responsabilidad por los resultados obtenidos, los más bajos en la historia del PDC.

"Todos aquí somos responsables de las decisiones colectivas que tomamos y yo, la responsable de haberlas conducido. Es por esto, y en consecuencia con la más profunda responsabilidad ética, es que en este momento procedo a renunciar a mi cargo de presidenta del partido", declaró.

Minutos antes, un sector del partido había pedido su dimisión. Goic reaccionó de inmediato y afirmó que "durante toda mi trayectoria política he actuado con decencia y de frente. No necesito que nadie venga a pedirme la renuncia, menos por la prensa y lejos de la institucionalidad del partido". En un esperado gesto, la senadora entregó su respaldo a Guillier, "quien debe liderar la tarea que se le ha encomendado, será su responsabilidad conducir este proceso con todos aquellos que queremos seguir avanzando en el desarrollo que requiere nuestro país". A la luz de los resultados, la excandidata presidencial expresó que "es claro que existe un descontento en la ciudadanía, la gente quiere un cambio y ello ha sido capitalizado por el Frente Amplio. También es claro que se mantiene la molestia con los partidos, y por cierto que como DC no hemos sido capaces, a pesar de los esfuerzos, de representar adecuadamente el anhelo de la ciudadanía".

Por ello, propició hacer un esfuerzo, post elecciones, "de escuchar y comprender profundamente qué nos ha dicho el país con los resultados electorales del pasadodomingo".