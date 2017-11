AMPLIAR Bea Sánchez, candidata presidencial por el Frente Amplio de Chile (foto: EPA)

20/11/2017 - Presidenciales chilenas

Frente Amplio fue la sorpresa y obligó a la renovación de los diputados

Una noche amarga tuvieron figuras emblemáticas de la política tradicional chilena, tras ser derrotadas en las elecciones del domingo, mientras que el juvenil Frente Amplio fue la gran sorpresa.

Detalles.

Por primera vez desde la recuperación de la democracia en 1990, el Parlamento fue elegido con un nuevo sistema electoral proporcional con cifra repartidora que puso fin al binominal, que garantizaba el statu quo con dos grandes bloques heredado de la dictadura (1973-1990).

Los jóvenes del Frente Amplio celebraron no sólo la alta votación de su carta presidencial, la periodista Bea Sánchez (20%) sino que multiplicaron por siete su presencia en la Cámara Baja al conseguir la elección de 20 diputados y un senador. La Cámara de Diputados se renovó en su totalidad y aumentó el número de parlamentarios, de 120 a 155.

La alianza de derecha Chile Vamos obtuvo 73 diputados, distribuidos en 36 para Renovación Nacional; 31, de la Unión Democrática Independiente (UDI), y seis de la nueva fuerza de centro derecha, Evolución Política. El Partido Regionalista Independiente quedó fuera. La oficialista Fuerza de la Mayoría (izquierda) alcanzó 43 diputados repartidos entre el Partido Comunista y el Partido por la Democracia, ocho parlamentarios cada uno. El Partido Radical, nueve y el Partido Socialista, 18 diputados.

El pacto Convergencia Democrática logró 13 diputados, todos de la Democracia Cristina, que fue separada de la izquierda. El bloque Regionalista Verde obtuvo cuatro diputados, todos de Federación Regionalista Verde Social.

Los Independientes fuera de pacto ganaron un solo cupo, el diputado René Saffirio, exDC reelecto.

El bloque de Por Todo Chile obtuvo sólo a Marisela Santibáñez, del Partido Progresista (PRO), como diputada.

Trabajadores Revolucionarios, Unión Patriótica y Sumemos no obtuvieron parlamentarios.

En el senado, que renovaba sólo la mitad de sus cupos, también incrementó su número de 38 a 50 y en la jornada del domingo se eligieron 23.

La derecha, que llevaba 29 candidatos, obtuvo 12 cupos, seis de Renovación Nacional, cuatro UDI y dos de Evolución Política.

La Fuerza de Mayoría, que tenía 28 candidatos, logró sacar siete senadores: Cuatro del PPD y tres del Partido Socialista, perdiéndose figuras emblemáticas como los ex presidente del PS, Camilo Escalona y Osvaldo Andrade El Partido Comunista no logró llegar a la Cámara alta con su secretario general Lautaro Carmona. Tampoco el Partido Radical. Convergencia Democrática, que llevaba 13 candidatos, logró tres senadores de la Democracia Cristiana, siendo derrotado el actual timonel del Senado y ex ministro de amplia trayectoria, Andrés Zaldívar. También se perdió Fuad Chahín y el ex presidente de la DC y ex canciller Ignacio Walker.

El Frente Amplio sorprendió con la elección de un senador, el sicólogo y académico, Juan Ignacio Latorre, militante de Revolución Democrática.

Ninguna de las otras fuerzas logró algún representante en la Cámara Alta, que tendrá nuevas caras, como el ex canciller socialista José Miguel Insulza, el presidente del PS, Alvaro Elizalde; el ex intendente demócrata cristiano y primer descendiente del pueblo mapuche, abogado Francisco Huenchumilla; la ex ministra DC, Yasna Provoste. Y en la derecha, a Felipe Kast.

Con los nuevos rostros y los parlamentarios que se mantienen por otros cuatro años, las fuerzas del Senado se distribuyen en 17 legisladores de la derechista alianza Chile Vamos; 20 de la izquierda oficialista Fuerza de Mayoría; 8 de la también oficialista Convergencia Democrática (todos DC); Por Todo Chile uno (el ex candidato presidencial Alejandro Navarro, de País), uno del Frente Amplio y dos independientes.