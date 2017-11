AMPLIAR Guillier sale a conquistar a la centro izquierda

20/11/2017 - Presidenciales chilenas

Candidatos salen a la caza de los votos para el balotaje del 17 de diciembre

Los dos candidatos más votados en elecciones presidenciales en Chile, Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, no se dieron respiro y partieron a la caza de votos para imponerse en el balotaje del 17 de diciembre.

Detalles.

Un energético Piñera, pese a no recibir la votación vaticinada en las encuestas y debiendo resignarse ante el 36,6%, reconoció hoy a la prensa internacional que "prácticamente no dormí" por la serie de entrevistas en un escenario donde no hay minuto que perder. Firme en no aparecer con algún signo de "decepción" o "cansancio", sonríe en su comando e invierte las preguntas.

"Yo siempre pensé y lo dije públicamente que esto no se resolvía en primer vuelta y evitamos actitudes triunfalistas", afirmó de manera de reducir el impacto comunicacional. Acentuó en cambio que "ganamos en las 15 regiones del país, en más de 300 comunas" y sumó la votación del ultraderechista José Antonio Kast (7,85%) para afirmar que "obtuvimos el 44,6% de los votos, esa es la realidad". Consultado por el 56% que suma la centro izquierda -repartidos en seis candidaturas-, el exmandatario apuntó a que la coalición gobernante de la Nueva Mayoría obtuvo sólo un 28,5%, con Guillier y Carolina Goic (DC), 5,9%.

Piñera aseguró que en estas tres semanas no derechizará su campaña para ganar los votos de Kast y relató que el diputado lo había visitado y "me ofreció su apoyo sin condiciones". Aun así no es suficiente. Adelantó que convocará a toda la ciudadanía, "porque nadie es dueño de los votos", y "vamos a seguir apelando al centro social moderado".

Piñera sostuvo que la ciudadanía rechazó las reformas del gobierno de Michelle Bachelet y descartó las interpretaciones de que la ciudadanía haya votado por cambios más profundos.

No obstante, y ante una consulta de ANSA, admitió que "la votación del Frente Amplio fue una sorpresa, creo que hicieron una buena campaña". El ex mandatario apuntó a que dentro de un mes "lo que está en juego es el futuro del país que vive una encrucijada donde hay dos caminos, y el nuestro es el mejor porque el otro va a profundizar los errores". En tanto, su rival Guillier declaró hoy a salir temprano de su casa en la comunidad ecológica de Peñalolén: "Dormí como un ángel". El senador independiente y ex rostro de noticias televisión que deberá conquistar los votos del Frente Amplio, la DC y el Partido Progresista, aseveró que "no es mi tarea empezar a negociar".

"Mi tarea -puntualizó en una entrevista con un matinal televisivo- es dirigir un mensaje al país. Si ese mensaje le hace sentido a la DC, al Frente Amplio y a la izquierda, obviamente integrarlos en los términos que ellos quieran".

Ejemplificó diciendo que "a lo mejor la DC me puede decir que quieren volver a la coalición, ok, pero el Frente Amplio me puede decir 'juntos, pero no mezclados' porque quieren mantener su autonomía hasta madurar su proyecto, ser opción de Gobierno y que la próxima elección sea a tres bandas y no a dos, están en su legítimo derecho".

La aludida DC decidía esta tarde en un consejo nacional el eventual apoyo al senador Guillier. De manera previa, un sector de la Democracia Cristiana, liderado por la senadora electa Ximena Rincón y el diputado Gabriel Silber, pidió la renuncia de Goic a la presidencia del partido y exigió el apoyo sin condiciones al senador independiente.

"Queremos que esa decisión sea sin letra chica, sin condiciones. Queremos respaldar a Alejandro Guillier como partido político, como DC, que nos ubicamos en el centro progresista, porque esas son nuestras denominaciones", declaró la ex ministra del gobierno Bachelet. La DC obtuvo este domingo su peor resultado histórico en las parlamentarias, además de un magro 5% en la presidencial que lideró Goic.