AMPLIAR El pinochetista José Antonio Kast

17/11/2017 - Presidenciales chilenas

Kast, la derecha dura sin complejos

Hace seis meses, pocos tomaban en cuenta la candidatura del independiente José Antonio Kast, que se negó a competir en la primarias de derecha y desde un comienzo dejó en claro que el estaría en la papeleta presidencial del 19 de noviembre.

Detalles.

De lenguaje directo sin metáforas, se declara un hombre de derecha a secas, reivindica la obra del régimen militar y los valores del conservadurismo católico. No teme en decir que indultará a los ex uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos, que pondrá regulaciones a la migración; reducirá los impuestos y, de llegar a La Moneda, la primera medida que adoptará será derogar la Ley de Despenalización del aborto en tres causales. Actual diputado y abogado de 51 años, es hijo de inmigrantes alemanes que llegaron a Chile trs la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Tiene nueve hijos y su hermano fue un emblemático ministro de la dictadura de Augusto Pinochet. El año pasado renunció a su militancia en la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI) al darse cuenta que no llevaría una carta propia sino que apoyarían a Sebastián Piñera.

No tiene lista parlamentaria, apoya a la alianza Chile Vamos porque quiere "recuperar el congreso para la centro derecha". Asegura que es el único candidato que habla con la verdad, de hecho el primer eslogan de su campaña fue "La pura verdad" que luego se convirtió en "volver a creer". Dice que no es homofóbico pero se opone al proyecto de ley en discusión en el Congreso sobre matrimonio igualitario. A su juicio, "el Acuerdo de Unión Civil resolvió el tema de las uniones homosexuales". En los debates con los restantes candidatos, se enfrentó por el tema de la Araucanía, donde sostuvo existe "terrorismo" proponiendo que los militares vigilen la zona. También en materia de delincuencia, llamó a tener un arma para defenderse por cuanto, en su opinión, las policías estaban siendo sobrepasadas por los delincuentes.

Frente a su rival, Sebastián Piñera, sostiene que los dos son de derecha, "pero yo soy más de derecha" y adelantó que de no pasar al balotaje, "votaré por Piñera", pero no llamará a votar por él. Sostuvo Dice que el éxito de su campaña está en que ha obligado al ex Presidente a derechizar su lenguaje. Los sondeos, sin embargo, le otorgan entre un tres y seis por ciento, que dependiendo de la votación que obtenga Piñera, definirá qué peso tendrá en el futuro juego político. Desde ya, advirtió, no será parte de un eventual gobierno del exmandatario.

En materia internacional, aborrece a todos los gobiernos de izquierda, ya sea Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia. Con todo, es el candidato que no reniega del pinochetismo que ha estado escondido desde el término de la dictadura en 1990, y que este domingo, por primera vez, se sabrá cuánto suma.