17/11/2017 - Presidenciales chilenas

Marco Enríquez Ominami, renace como Ave de Fénix

Marco Enríquez Ominami (MEO) volvió, cual ave de Fénix, a renacer desde las cenizas hasta donde cayó tras verse involucrado en los casos de corrupción por los dineros ilegales de empresas hacia los político, y por lo que está siendo investigado por la justicia.

Detalles.

El "niño terrible" de la izquierda optó por el silencio frente a las acusaciones y desapareció por largos meses del escenario político, reconociendo más tarde que había sido un "error". Fue electo diputado a los 33 años y en 2009 renunció al Partido Socialista, por el cual había sido electo, para saltar a las grandes ligas de la carrera presidencial. Desafió al establishment de derecha e izquierda tras obtener un importante 20%, que no fue suficiente para pasar a segunda vuelta. En 2013 volvió a intentarlo, pero su votación se redujo a la mitad, por lo que ya no constituía una novedad y parte de sus votos se fueron al postulante populista Franco Parisi.

En esta tercera aventura ha pasado de no marcar en las encuestas a tener un 5%. Analistas creen que estaría disputando el cuarto lugar junto al pinochetista José Antonio Kast y la demócrata cristiana Carolina Goic, detrás de la líder del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. En los dos primeros lugares se ubican Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, quienes disputarían el balotaje del 17 de diciembre. Licenciado en Filosofía y cineasta, ha puesto a todos sus entrevistadores en aprietos por su notable dominio de las cámaras, del escenario y el manejo de la entrevista. Crítico acérrimo del ex presidente Piñera, quien "no separa negocios de la política", utilizó todos los espacios para defenderse de las acusaciones en su contra por aparecer entre los receptores de los dineros de Soquimich, la empresa del ex yerno del dictador Augusto Pinochet.

Fustigó no tener el mismo trato en los medios de comunicación por lo que endureció su estrategia para lograr cobertura periodística. Casado con la periodista-animadora de Televisión Nacional, Karen Doggenweiler, es el más mediático de los candidatos, que no desaprovecha minuto para llevar su mensaje de cambio y llamar a la gente a que vote por él.

Su última carta fue declararse "único defensor del legado de la presidenta Michelle Bachelet" sumándose a las pautas de prensa de la mandataria. El hijo del médico Miguel Enríquez, fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) abatido por los organismos represivos de la dictadura en 1974, ha insistido en llamar a la unidad de la centro izquierda para derrotar a la derecha. Argumenta que "he aprendido de mis errores" al reconocer que en 2009 se demoró en llamar a votar por Eduardo Frei Ruiz Tagle en el balotaje de hace ocho años, por lo mismo anunció que se sumará la misma noche del domingo al candidato de centro izquierda que pase a segunda vuelta. Sostuvo que dentro de su sector es el más preparado para gobernar, "he estudiado y sé lo que requiere Chile para seguir adelante", partiendo por una Nueva Constitución; la recuperación de los derechos sociales, el primero de ellos, acceso gratuito a la educación. El analista de la Universidad de Santiago, René Jara, no duda de las capacidades de MEO, pero observó a ANSA que "tiene un liderazgo muy personalista" y "su proyecto depende de su figura".