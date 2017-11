17/11/2017 - Presidenciales chilenas

Beatriz Sánchez, de los micrófonos a la política

La premiada periodista Beatriz Sánchez era hasta marzo de este año la personalidad pública con más alta credibilidad en Chile, cuando aceptó encabezar el proyecto naciente del Frente Amplio de renovar la política.

Detalles.

De 45 años, nació en Viña del Mar y estudió en la Universidad de Concepción, por lo que su campaña ha tenido un fuerte carácter regionalista. Desarrolló su carrera profesional en radio y televisión, enfocándose en el periodismo de opinión, donde consagró un estilo directo, veraz pero cálido, aunque se le reconoce un carácter fuerte, sobre todo cuando se trata de defender sus convicciones. "Mejor Periodista Televisiva" en 2014 y "Premio Raquel Correa" el año pasado, aceptó ser precandidata por el Frente Amplio para demostrar que los postulantes a la presidencia no tenían que provenir solo de carreras como Derecho, Economía o Medicina, ni tampoco contar con un abultado patrimonio.

Abiertamente feminista, partidaria del aborto libre y seguro para todas las mujeres, no escondió que a los 20 años pensó en interrumpir su embarazo cuando estaba en la universidad, pero luego de conversar con su pareja, también periodista, decidieron seguir adelante. En julio se impuso en primarias al sociólogo Alberto Mayol, al obtener el 68% de los votos frente al 32% de su rival. En ese minuto empezó a marcar fuertemente en las encuestas llegando a igualar la carta de la izquierda oficialista, su mentor y colega, Alejandro Guillier. Incluso se planteó que ella pasaría a segunda vuelta. Sin embargo, problemas en el interior del conglomerado juvenil durante la confección de la lista parlamentaria y la impugnación por parte de Servicio electoral de algunas firmas que se recolectaron para inscribir su candidatura, mellaron su respaldo. Pero ella maneja votos clave para un segunda vuelta, pues aseguran que de no llegar al balotaje se posicionaría en un expectante tercer lugar. Proveniente del mundo ciudadano que respaldó a la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de centroizquierda que gobernó entre 1990 y 2010, dice que le habría gustado que el conglomerado "hubiese levantado las banderas que hoy encarna el Frente Amplio". Mantiene en suspenso qué hará la noche del domingo cuando se conozcan los resultados electorales. Entretanto se niega a tomar decisiones de espalda a la gente o realizar negociaciones de puestos en el poder, "que fue justamente lo que fue alejando a la ciudadanía de la política, porque al final, no se sabe dónde se toman las decisiones". Advierte que "no da lo mismo quién gobierne" y su propuesta de aumentar los impuestos al 1% de los ricos ha provocado urticaria en los sectores de derecha. Postula también una regalía efectiva a toda la minería y no tiene considerado en su programa las nacionalizaciones.

En política exterior, no ha tenido complejos en decir que en Venezuela no hay democracia. Las últimas proyecciones le dan entre un 13 y 15 por ciento de los votos del electorado.