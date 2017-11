13/11/2017 - Lesa Humanidad

Vuelos de la muerte: "Mi padre me admitió los crímenes que cometió y quiero denunciarlo"

Pablo Verna denunció que su padre, un médico retirado de Campo de Mayo, aplicó sedantes a desaparecidos que fueron arrojados vivos al mar durante la Dictadura. Quiere que se cambie la ley para que pueda atestiguar judicialmente contra su familiar.

Pablo Verna es hijo de Juan Verna, médico con grado de Capitán Retirado de Campo de Mayo. Acusó a su padre por aplicar sedantes a los desaparecidos que fueron arrojados vivos al mar durante la dictadura genocida. "En 2013, tuve la certeza de la participación de mi padre en los crímenes de Campo de Mayo. Había como un mandato de silencio, no un pacto, al interior de la familia. Queremos que se cambie la legislación, para poder romper ese mandato, por lo menos para crímenes de lesa humanidad", describió Verna.

En una entrevista con AM 750, pidió que se cambie la legislación y que se permita a los familiares directos denunciar y acusar a sus padres en caso de Lesa Humanidad. "A medidados de 2013 él me admitió los crímenes que antes me había contado mi mamá. La certeza absoluta la tuve cuando él me lo aceptó", siguió.

"El 7 de noviembre presentamos un proyecto de ley para que se cambien dos artículos del código procesal, sobre todo para crímenes de lesa humanidad. Queremos que los hijos puedan declarar o denunciar contra sus padres. De esa manera se puede romper una especie de mandato de silencio que existe", insistió. "Creo que el proyecto va a salir, porque el tema de los derechos humanos es transversal a todas las fuerzas políticas", analizó.

Verna integra el grupo "Historias desobedientes", que reúne a hijos de genocidas que repudian los actos de sus padres. "Queremos que nuestra voz se escuche, por eso creemos que es importante que podamos atestiguar o denunciar. Queremos aportar nuestro grano de arena a la lucha de 40 años que llevan adelante las Abuelas, las Madres y el resto de los organismos".

Por último, insistió con su reclamo al Congreso: "Esperamos que se avance lo más rápido posible, porque es muy importante. Esto tiene que ver con todas las fuerzas posibles, nadie quiere que se repita un genocidio. Desde la izquierda a la derecha".

Agencia Paco Urondo