ATE advierte: "Frente a los despidos, vamos a convertir a los ministerios en una trinchera"

Así lo señaló el titular de ATE - Capital, Daniel Catalano, sobre los rumores que indican que el macrismo podría echar 20 mil trabajadores entre fin de año y 2018.

“Frente a los despidos, vamos a paralizar el Estado y a convertir a los ministerios en una trinchera. El Ministro sabe que ésto es lo que pasaría. Ahora hay que aprender a resistir”, aseguró Daniel Catalano, titular de ATE Capital, en relación a los movimientos y rumores en torno al despido de 20 mil trabajadores entre fin de año y 2018.

"No estamos dispuestos a volver a nuestras casas sin laburo. El ministro (Andrés) Ibarra sabe que se va a enfrentar a un colectivo de trabajadores que no va a abandonar sus puestos de trabajo pese a que tengamos el telegrama de despido en la casa", siguió Catalano. En 2015, ni bien asumió Mauricio Macri, Cambiemos desplazó a 12 mil personas de la administación pública. "No vamos a repetir otra situación así", analizó el dirigente sindical en diálogo con Futurock.

"Él (por Ibarra) no tiene ningún problema en dejar a trabajadores sin laburo. Vienen del sector privado y no lo sufren, no lo padecen, para ellos somos un número", precisó Catalanao. Los primeros movimientos de ajuste comenzaron en los últimos días en ACUMAR, ANSES y PAMI. Corren riesgo casi 2 mil puestos en esas dependencias.

Además, el sindicalista adelantó que ATE - Capital está preparando una marcha al Congreso para rechazar los despidos y la reforma laboral propuesta por el macrismo. "Están generando una angustia muy grande en la gente", describió. "Hay mucha firmeza de nuestra parte, no vamos a volver a pasar la del 2015", cerró.

Agencia Paco Urondo