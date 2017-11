AMPLIAR La segunda vuelta entre la derecha y la izauierda?

12/11/2017 - Presidenciales chilenas

Recta final de elecciones, debate en TV con peleas

A una semana de la primera vuelta en los comicios presidenciales del domingo, una dura pelea con graves descalificaciones se desató entre los candidatos de la centroizquierda para ganar el segundo lugar y pasar al balotaje (el 17 de diciembre) con el favorito de las encuestas, el ex presidente de derecha Sebastián Piñera.

“Piñera es un peligro para la gobernabilidad” Guillier advirtió este domingo que un eventual triunfo de Piñera en los comicios “es un peligro para la gobernabilidad”, ya que fue él quien “entregó en su Gobierno el mar de Chile a siete familias”, con lo que perjudicó “a todos los pescadores artesanales”. El legislador acusó además a Piñera de querer favorecer al empresariado al tener intenciones de dar pie atrás a la reforma tributaria del actual Gobierno, lo que, a su juicio, “no tiene sentido”. Respecto de una eventual segunda vuelta entre ambos, Guillier aseguró que su candidatura cuenta con el apoyo de la Democracia Cristiana, quien presentó por primera vez en más de dos décadas una carta propia, la senadora Carolina Goic, lo que causó un quiebre en el oficialismo.

Detalles.

Tras el debate por televisión entre los ocho postulantes, que tuvo un inaudito rating de audiencia con picos de 50 puntos cerca de la medianoche, el lenguaje adquirió un tono agresivo que hasta entonces no se había visto.

Sin embargo, el choque electoral resulta claro sólo en los medios de comunicación porque en las calles hay una ausencia de carteles o afiches, así como de activistas en campaña, que solían inundar las ciudades en las previas de cada comicio. Algunos atribuyen esta novedad a las estrictas reglas que impuso la nueva ley electoral sobre el gasto en campañas, que exige a partidos y políticos acreditar los aportes en el Servicio Electoral (Servel), el cual fiscaliza que no se transgredan los límites. Otros lo atribuyen a la apatía en la ciudadanía y la distancia que se ha generado con los partidos y la política, agudizada por la aprobación del voto voluntario en 2012 y los escándalos de corrupción que irrumpieron a fines de 2014. Lo concreto es que los chilenos sólo saben que hay ocho candidatos presidenciales para el primer turno del domingo, pero desconocen a los competidores al Parlamento en sus respectivos distritos, en algunos, con más de 40 aspirantes. Mucho menos saben de los candidatos a Consejeros Regionales (Core), que definen la cantidad de recursos para las regiones. Marco Enríquez Ominami, quien pidió hace unos meses un compromiso en la centroizquierda para apoyar a quien pase a segunda vuelta, ha disparado muy fuerte contra más de un blanco, entre los cuales el ex presidente Piñera.

Al ex mandatario le cuestiona su primer gobierno (2010-2014) y el hecho que sus ex ministros estén siendo investigados por corrupción. También atacó otro frente, el de los negocios de Piñera mientras estaba en La Moneda. A Alejandro Guillier, representante de los partidos oficialistas de izquierda (socialistas, Ppd, socialdemócratas, comunistas, izquierda ciudadana) lo define como "un candidato sin programa", de no ser de centroizquierda.

También lo acusa de que en su campaña hay influencias del narcotráfico, por los líos que envuelven a un alcalde socialista, que consiguió una gran cantidad de firmas para inscribir su postulación presidencial. Piñera a su vez ha apuntado a la candidata del también oficialista Partido Demócrata Cristiano, Carolina Goic, quien -precisó- es la candidata con más familiares "apitutados" (instalados) en el aparato público. La actual senadora dio a su vez una respuesta nockeadora: "mi padre nunca habría permitido que un hijo estuviera prófugo de la justicia", aludiendo así a la situación vivida por el ex presidente en los años '80 tras la quiebra del ex Banco de Talca.

Mirando al futuro, o sea a su programa de gobierno, el ex mandatario ha centrado sus críticas en el Ejecutivo encabezado por Michelle Bachelet, comprometiéndose a cambiar reformas claves en diferentes áeras, entre las cuales educación, impuestos, además del sector laboral. Para Piñera, "vendrán tiempos mejores" y Chile va a "volver a crecer, con empleos de calidad".

Siempre en el frente claramente conservador, el diputado José Antonio Kast se declara un auténtico "hombre de derecha sin complejos" y afirma por ejemplo que va a derogar la Ley de despenalización del aborto. A su sector pide que haga caso omiso del "piñerismo", al que llama como el "voto útil", en consideración a que el parlamentario no llega a más de 5% entre las preferencias del electorado, según las últimas encuestas.

Pese a su reconocido carácter "no peleador", Guillier también ha debido endurecer su discurso. Se ha enfocado en Piñera, a quien acusa de querer instalar "una persecución feroz" de los funcionarios públicos tras el anuncio de un ahorro de 7.000 dólares, a través de un plan que apunta a eliminar "la grasa" del Estado".

En los últimos siete días, el periodista y sociólogo se ha definido como el "continuador del legado de la presidenta Michelle Bachelet", comprometiéndose con el crecimiento de la economía "para mejorar la calidad de vida del ciudadanos", terminar con el Crédito con Aval del Estado en la educación universitaria, disminuir a 16 años la edad de votar, para atraer de esta manera el interés de los jóvenes alejados de la política.

La candidata del izquierdista Frente Amplio, Beatriz Sánchez, es la que llevaría a las urnas a los electores que nunca han ido a votar, atraídos por planteos como "ya no más de lo mismo", "se pueden hacer cambios" y "no vote por los mismos".