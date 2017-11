AMPLIAR Manuel junto a su familia

11/11/2017 - Es del Sagrado Corazón

Un tucumano de 11 años ganó las Olimpiadas de Matemáticas

Manuel Brito Casares logró alcanzar el primer lugar del Certamen Nacional de la Olimpiada Matemática Argentina 2017.

Para ello viajó a Mar del Plata, rindió dos exámenes escritos y uno oral. Previamente pasó por las instancias provincial y regional y se enfrentó a problemas de razonamiento, geométricos y combinados.

“Yo sé que es un gran logro llegar hasta acá. Mi profesor me propuso participar en las olimpiadas y yo ahí nomás dije que sí porque quería entrar desde que sabía que existían, aunque es la primera vez que participo”, contó el campeón.

Lo que más le gusta a Manuel es resolver problemas y la matemática que se puede usar en la vida cotidiana. “Yo les diría a los chicos que no importa donde lleguen pero que participen y se esfuercen al máximo. A mi familia le parece muy bien, me felicitaron mucho, siempre me estuvieron apoyando cada vez que pasaba a alguna fase”, recomendó.

Fabricio Brito,papá el estudiante, describió a Manuel como un niño estudioso al que “le gusta leer, escribir; las matemáticas para el son una suerte de forma de vida”. Y confesó que “ambos padres somos abogados, no tenemos relación con los números”.

“No me imaginaba que iba a llegar a esto. Una vez que fue pasando las etapas no hice más que acompañarlo. El apoyo de la comunidad educativa me llena de emoción. Gente que no conozco le manda mensajes y lo felicita”, agregó la mamá Fabiana Casares.

Manuel es el quinto alumno que llega a nivel nacional y sale campeón. Mario Alberto Venditi, director del Colegio Sagrado Corazón Nivel, comentó que es un “excelente alumno” y explicó que “generalmente los chicos comienzan a perfilarse a los ocho o nueve años y el colegio les brinda un apoyo extra por parte del maestro de grado. La matemática que se le da a los alumnos no es la de las olimpíadas”.