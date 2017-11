AMPLIAR Tucumán BB continúa ganando

08/11/2017 - Básquet

Tucumán BB, el único invicto del Torneo Federal

Tras el triunfo del fin de semana ante El Tribuno, el Beibi lidera en soledad la División NOA con el plus de ser el único equipo de la competencia que no perdió hasta ahora.

La victoria ante El Tribuno Básquet por 80-67 no sólo permitió sostener la punta de la División NOA en la Conferencia Norte en soledad, sino que las derrotas de Atalaya Rosario Club por 93-84 ante Central Olímpico de Ceres y la paliza que Amancay de La Rioja le propinó a Ferro Carril Oeste de General Pico a domicilio por 104-69, dejaron a Tucumán BB como el único equipo invicto de la competencia.

Tucumán BB disfruta de un gran presente deportivo. Puntero absoluto de su zona, 4 partidos jugados con 4 triunfos de manera consecutiva. Es el equipo con mayor diferencia de tantos en toda la competencia con 77 anotaciones, al que menos puntos le convirtieron hasta ahora con 245 tantos en contra (61 puntos por partido de promedio). Lo que marca claramente un arranque acorde a las expectativas generadas en la previa del inicio del Torneo Federal por parte del conjunto dirigido por José García.

Mucho de esto tiene que ver con un equipo que demuestra jerarquía individual y un sólido andar como conjunto, lo que le permite sacar rédito en momentos complicados a fuerza de experiencia. Víctor Hugo Cajal, es el “Comandante” de este Tucumán BB. El encargado de guiar los destinos del Beibi. Sobre él recae mucho del volumen de juego que el entrenador José García pretende para su conjunto. “Tenemos un plantel rico en individuales, por lo que no dependemos de un solo jugador, sino de un equipo. Por eso siempre hay uno que se destaca en distintos partidos”, señaló el experimentado conductor. Respecto a su adaptación a la competencia, sostuvo: “No me costó demasiado, ya desde torneos anteriores estuve acostumbrado a marcas apremiantes, a que me vayan a buscar desde abajo del aro y con contacto físico legalmente”.

Al analizar el presente promisorio del conjunto tucumano como único invicto del Torneo Federal, el Comandante dijo: “Creo que esto se debe a la conformación del plantel y al trabajo serio que se viene realizando. Nuestra idea es mantener nuestra casa invicta y salir a ganar todo afuera. Es nuestra mentalidad como equipo”. Pero, sereno, no cae preso del momento y sabe que el objetivo es claro y no lo pierde de vista: “Lo principal es mantenerse arriba, más allá de que se pueda sostener el invicto o no. Nosotros queremos luchar por el título. Vamos por el camino correcto”.

El Beibi encaró una semana de preparación con la mirada puesta en Hindú BBC, el rival del próximo viernes en Catamarca. Sabe que por delante tiene 3 partidos fuera de casa, tras su partido ante los catamarqueños, vendrá la mini gira por Salta para enfrentar a El Tribuno y Unión Orán. Ajusta los detalles y quiere seguir sosteniendo este grato presente que lo pone como el de mejor rendimiento entre los 64 participantes de la competencia.