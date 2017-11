AMPLIAR Los candidatos presidenciales chilenos en el debate televisivo

07/11/2017 - Interés por votar

Alta audiencia en debate presidencial chileno, "política no ha muerto"

El alto rating de 44 puntos fue la gran sorpresa del debate presidencial organizado por la televisión chilena donde los ocho candidatos a La Moneda expusieron sus principales propuestas, a 13 días del llamado a las urnas.

Detalles.

Pasadas las 22.00 horas locales (01.00 GMT) y por cerca de tres horas, los aspirantes a la Presidencia fueron interrogados por cuatro periodistas sobre temas abiertos en la primera ronda para luego seguir con delincuencia, salud y educación. El analista político de la Universidad de Chile, Alejandro Olivares, compartió con ANSA que las nuevas regulaciones del gasto electoral han provocado una sensación ambiente de apatía general, proyectándose una alta abstención en los comicios presidenciales, parlamentarios y de consejeros regionales. "Cuarenta y cuatro puntos de rating para un debate muestra que hay interés y se demostró cuando los "peak" de sintonía se alcanzaron durante los intercambios de opiniones entre los candidatos", expresó el profesional en diálogo con ANSA.

Afirmó que fue "un debate interesante" no por el intercambio de opiniones sino porque se expusieron temas. "La derecha ultra conservadora lució más y aunque su representante, José Antonio Kast (diputado ex militante de la Unión Demócrata Independiente), no va a ganar tiene un discurso consistente que obliga a Sebastián Piñera a entrar en tensión entre su liberalismo y el mundo conservador", explicó Olivares. Subrayó que "Kast transparenta a la derecha chilena" y va a ser interesante conocer cuánto representa del electorado, "este va a ser un elemento a seguir en el sistema político chileno".

"Es el político más consistente de los últimos tiempos: defiende a los militares, justifica la dictadura, habla de Dios, la patria, una muy buena estrategia para ese votante súper conservador que no habíamos visto en el sistema político chileno, porque siempre está escondido", argumentó.

Añadió que "nos va a permitir saber cuál es la ultraderecha chilena, aquella que logró camuflarse muy bien y que sale del closet con Kast. Esa derecha militarista que nunca se fue y que estuvo en la UDI, que ahora va con Piñera, mas por pragmatismo que convicción. La UDI fue el partido más importante en el primer gobierno de Piñera, y ahora busca tener más poder". En la izquierda, prosiguió Olivares, también es interesante escuchar a los que vienen de la alianza de centro izquierda como Alejandro Navarro, Marco Enríquez Ominami y Carolina Goic, donde "pareciera que no hay un proyecto que los aglutine y está provocando una atomización de la izquierda chilena".

Beatriz Sánchez, representante del Frente Amplio (fuerza nueva en el sistema político), Olivares consideró que la periodista "estuvo por debajo de lo que yo hubiera esperado y para mí fue una sorpresa negativa, pues no aprovechó el espacio y tampoco estuvo bien en su 'speach' de cierre".

De Eduardo Artés, de la ultra izquierdista Unión Patriótica, comentó que es un "candidato excéntrico, con un discurso de los año 60, que no logra entrar en la sociedad chilena". Sobre Goic, opinó que no estuvo mal llamando al centro político y aunque "podría aparecer oscilante, es el discurso típico de centro: Voy a gobernar con los mejores, no importa la ideología, no negar pero tampoco asegurar. Un discurso de la generación del consenso (de la transición de los 90)".

De Alejandro Guillier, el candidato de la izquierda oficialista que pasaría a segunda vuelta, el experto destacó la "capacidad para no exaltarse y mantener la calma a todo evento".

Esto -desmenuzó- "puede ser una fortaleza pero también una debilidad, sobre todo para responder a ciertas cosas. Cuando es emplazado da una respuesta tibia y pide tiempo cuando en un debate se aprovecha el tiempo".

Enríquez Ominami, quien corre su tercera carrera presidencial, Olivares planteó que "tuvo su peor desempeño en un debate porque estaba muy agresivo, muy ofuscado, por lo que el personaje de ofendido y a la vez el discurso de que él siempre va a estar por la unidad de la izquierda, parecía inconsistente.

No era el MEO con el liderazgo que hemos visto en otras circunstancias".

De Piñera, quien marca una amplia ventaja sobre sus contendores, el analista político señaló que "se enredó poco" y logró colocar temas. "Partió mal, porque no responde acerca de los programas que sacaría de la actual administración" para obtener recursos del Fisco. "Pero aprovecha los minutos de réplica y también las "mañas", como el gráfico de la delincuencia donde se presenta una barra como si fuera la mitad de otra, cuando no lo es".

"No importa que mienta, advirtió, porque efectivamente los debates son para generar procesos de retroalimentación hacia sus votantes, los cuales no lo interpretan como una mentira sino una verdad a medias, y eso es muy típico de la derecha chilena".

Olivares concluyó que los debates sirven para "reafirmar a los votantes ante el riesgo de que no vayan a votar, sobre todo en un escenario de voto voluntario".