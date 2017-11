AMPLIAR Laser contra los ronquidos

06/11/2017 - A probar

Vuelve la felicidad; aconsejan aplicar rayos láser contra los ronquidos

Un nuevo método promete acabar definitivamente con los ronquidos: se trata de una pequeña intervención efectuada con láser.

Detalles.

Esa es una de las novedades que serán presentadas en el congreso bienal de láser terapia previsto el 10 y el 11 de noviembre en Florencia, centro de Italia.

Esta edición del Láser Florence 2017 será dedicada a la relación entre el láser y los fármacos, un binomio que puede hallar aplicaciones en el campo del diagnóstico, en la prevención de tumores, en la cura de enfermedades de la piel y en la terapia física de rehabilitación.

En una sesión especial dedicada a la veterinaria, se hablará de los efectos antiinflamatorios y analgésicos de los láser en las enfermedades de los animales.

Además será presentada una técnica innovadora para remover los tatuajes. El evento es organizado por la "International academy for laser in medicine and surgery".