AMPLIAR Manzur junto a empresarios

06/11/2017 - Azúcar

Manzur pedirá a Macri que revea la política alcoholera

Tras una reunión con empresarios del sector azucarero, el gobernador, Juan Manzur, contó que esta semana participará de una reunión de gobernadores con el presidente, Mauricio Macri, en la que los mandatarios podrán expresar las necesidades de cada provincia.

En la oportunidad, entre las medidas que Manzur gestionará para Tucumán, estará el pedido de revisión de las de las resoluciones que dispusieron bajar el precio del etanol y el incremento de tarifas a las bebidas azucaradas.

El Mandatario dijo que el jueves habrá una serie de reuniones en la Quinta Presidencial de Olivos, donde pedirá cuidar el federalismo a través del empoderamiento de las economías regionales, el presupuesto nacional, el Fondo del Conourbano Bonaerense y el estímulo a la producción.

“Vamos a plantear que se corrijan las decisiones que afectan a la industria madre de Tucumán, que es la actividad azucarera. Sabemos que la Nación tiene un déficit fiscal muy grande porque tomó una importante cantidad de deuda. La realidad de Tucumán es otra: no tenemos déficit fiscal, las cuentas están equilibradas y en dos años no tomamos un solo centavo de deuda. Queremos coordinar esfuerzos para defender la industria azucarera”, declaró.

Al ser consultado por el alerta del gremio de los zafreros, el Gobernador dijo que “todos los tucumanos están preocupados. Nosotros no sabíamos nada, nos enteramos por los diarios que bajaron los precios de uno de los insumos principales que produce la industria tucumana. Entendemos la preocupación de los trabajadores y de los 6.500 pequeños productores”.

Y amplió que tiene que primar la cordura y sentarse a dialogar: “Si se ha cometido un error hay tiempo de enmendarlo. Las leyes y resoluciones no están escritas en piedra. Confío en que esta semana, a través del consenso, se pueda rever la situación a partir de la documentación que remitió la Estación Obispo Colombres que es una de las instituciones que más saben de azúcar en el mundo”.

Manzur dijo que el sector azucarero tiene como protagonistas a empresas familiares que hicieron inversiones para desarrollar la industria: “La gran mayoría de las compañías tomaron mucho riesgo. Pidieron créditos para invertir para que haya más trabajo y generar fuentes alternativas de producción para estabilizar el precio de la bolsa de azúcar. Ahora, a mitad de camino, la Nación cambia las reglas del juego y baja el precio del etanol, lo mismo pasa con las bebidas dulces y el vino. Esto se tiene que revisar”.

Emprearios preocupados

Los empresarios pidieron que se revea la decisión porque la baja del precio del etanol representará pérdidas para la Provincia en el orden de los $2.000 millones y afecta a 50.000 trabajadores.

“Nos reunimos con los gestores de la industria azucarera. Hablamos sobre este proyecto que se tratará en el Congreso, sobre un incremento impositivo del 17 % a las bebidas dulces. Allí se expresará la postura de la Provincia, a través de la totalidad de los legisladores tucumanos”, razonó el Gobernador, que estuvo acompañado por Fernando Juri y Antonio Ruiz Olivares, presidente y vicepresidente de la Legislatura de Tucumán.

También, dijo, que la Provincia y los industriales ven con preocupación la resolución unilateralmente firmada por el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, que aprobó una baja del precio del etanol en un 29%. “Esto deja fuera de mercado a la actividad. Estamos en desacuerdo. La totalidad de los ingenios azucareros tiene un plan de inversiones basados en los números que tenían. Si hay una modificación en los ingresos se deja fuera de competencia en lo que tiene que ver con la provisión de alcohol para naftas”, declaró.

Informes certeros

El Primer Mandatario dijo que a través de la Estación Experimental Obispo Colombres, el Ministerio de Desarrollo Productivo y los industriales acercaron a Nación la documentación técnica que demuestra el error de la decisión.

Tarifa eléctrica

Manzur, al ser consultado por el anuncio en materia energética en donde se informó que la alícuota correspondiente a la Provincia no subirá hasta el año próximo. Dijo, además, que “la tarifa eléctrica no puede subir más. No podemos pagar el doble que lo que paga Capital Federal. Hay que tener prudencia. Hay que generar equidad en la distribución energética y el esfuerzo que cada provincia hace en el marco de un país Federal. Hay asimetrías que tiene que ser resueltas”.