05/11/2017 - Cumbre en Bonn

Alemania confía que EE.UU. vuelva al Acuerdo de parís en un futuro

Alemania cree que Estados Unidos seguirá adelante con sus planes para salir del Acuerdo del Clima, pero se mostró confiado en que volverá en un futuro, según indicó el secretario de Estado alemán de Medio Ambiente, Jochen Flasbarth.

Las declaraciones de las últimas semanas del secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, abrieron ligeramente la puerta a la esperanza de que al final la Administración de Donald Trump diera marcha atrás a su decisión siempre y cuando se dieran unas ciertas condiciones.

Sin embargo, Flasbarth ve esto como "muy improbable". "Partimos de la base de que Estados Unidos saldrá del acuerdo", declaró un día antes de que comience la Conferencia del Clima COP23 que reunirá en Bonn hasta el próximo 17 de noviembre a cerca de 23.000 personas procedentes de 197 países cuyo principal cometido será impulsar la lucha contra el cambio climático y sus perniciosas consecuencias.

Sin embargo, se mostró seguro de que Estados Unidos volverá a entrar en el pacto. "Esto no será un proceso sencillo para Estados Unidos. Sería mucho mejor si se quedaran", indicó. "Pero estoy seguro de que volveremos a oír la frase: 'The US is back again' (Estados Unidos vuelve)".

La decisión de Trump no ha producido hasta el momento un efecto dominó, sino todo lo contrario, ha unido a los líderes internacionales, recordó el político alemán. Nicaragua que en un primer momento rechazó el Acuerdo de París, lo ha firmado ahora, señaló. Los únicos miembros de la ONU, que se han opuesto al tratado han sido Siria y Estados Unidos. No se puede imaginar un mayor aislamiento, comentó.

Las delegaciones de los países se ocuparán durante dos semanas de la letra pequeña del Acuerdo de París. "Se trata de que nadie haga trampas", explicó Flasbarth. "Se podría engañar en muchos puntos. Se podría dar, por ejemplo, cifras erróneas de partida o de las emisiones de CO2 anuales". En su opinión, esclarecer estos detalles no es más sencillo que negociar un acuerdo en términos generales, más bien lo contrario.

En diciembre de 2015 se selló en París un histórico acuerdo climático vinculante para hacer frente al calentamiento global, negociado por primera vez por casi todos los países del mundo. Ahora lo realmente decisivo es que el pacto se acabe implementando para lo que hay que negociar los detalles de cómo se pondrá en marcha. En principio, los países se han comprometido a una reducción de los gases de efecto invernadero.