03/11/2017 - Persecusión

Boudou quedó detenido en Ezeiza

El ex vicepresidente Amado Boudou recusó al juez y pidió su excarcelación. El magistrado decidió que continúe en prisión y lo trasladó a Ezeiza. Boudou , en su declaración, consideró que Lijo actúa como parte y no garantiza el cumplimiento de la Constitución y las leyes. El oficialismo se regodeó en la detención, violatoria del debido proceso. La oposición denunció "el avasallamiento institucional".

El juez federal Ariel Lijo rechazó la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou luego de que el fiscal Jorge Di Lello se desligara de esa decisión ya que se enteró por los medios del operativo de detención. En su declaración ante el magistrado, Boudou calificó su prisión como "arbitraria e ilegal" , recordó que siempre se avino a cumplir con los requerimientos legales y advirtió "espero poder seguir dando declaraciones, todas aquellas que me sean requeridas, ante un juez natural, imparcial y que no pretenda tapar con actos espectaculares las denuncias que hay en su contra".

Lijo, quien acaba de ser denunciado por el macrismo en el Consejo de la Magistratura por cajonear causas de corrupción aceleró la detención del ex vicepresidente amparándose en una resolución de la Cámara que se aplicó para apresar al ex ministro de Infraestructura Julio De Vido. La supuesta influencia de los ex funcionarios para obstaculizar la Justicia. En realidad, Lijo no había avanzado en la causa durante años y su celeridad fue directamente proporcional a los deseos del oficialismo.

A continuación, los puntos centrales del testimonio de Boudou:

-"Cada vez que este o cualquier otro juzgado en cualquier instancia solicitó mi presencia estuve a derecho, incluso cuando revestía el cargo de Vicepresidente de la Nación elegido por el pueblo".

-"Jamás obstaculicé ni obsté de ninguna manera para trabar las investigaciones, lejos de ello, siempre aporté mi punto de vista y mi presencia estando a derecho. Es más, los hechos que me acaban de leer vienen siendo investigado e incluso alguno de ellos clausuró la etapa de instrucción en otro juzgado de este mismo fuero".

-"La detención de la que fui objeto esta mañana es ilegal y arbitraria vulnerando el estado de derecho, el ordenamiento jurídico y la Constitución de nuestro país en forma grosera".

-"El juez a cargo de este juzgado ha perdido objetividad y la imparcialidad que es necesaria para llevar adelante tan importante magistratura".

-"Esto ya es de público y notorio para el conjunto de la población argentina, para los que sostienen ideas como las mías y también aquellos que son opositores políticos".

-"El fiscal Di Lello no ha pedido la detención sino que surge de un acto de un juez que realmente actúa como parte, si bien no se me ha corrido vista ni a mí ni a mis abogados, había tomado conocimiento de que el Señor Fiscal había requerido a partir de una pericia contable en la causa de enriquecimiento ilícito explicaciones y justificaciones, solicitando al juzgado que se me corriera traslado".

-"En esa tarea estaba y de no haber sido detenido en el día de hoy tenía preparado un extenso escrito para presentarlo en forma espontánea, acercando explicaciones y consideraciones, es decir, colaborando con la justicia".

-"No he podido entregar porque antes de las 7 de la mañana fui detenido en forma ilegal y arbitraria, por eso voy a recusar al Juez de esta causa y espero poder seguir dando declaraciones todas aquellas que me sean requeridas en un juez natural, imparcial y que no pretenda tapar con actos espectaculares las denuncias que hay en su contra"