29/10/2017 - En General

No al fraude electoral de Morales - Blaquier

Los Organismos de Derechos Humanos de Jujuy expresamos nuestro más enérgico repudio a las perversas maniobras de fraude electoral que pretenden llevar adelante en Libertador General San Martín.

Ante el manifiesto triunfo del FIT Jujuy que se quedaba con dos bancas para concejal, de la noche a la mañana aparecieron 152 boletas de la nada, otorgando el primer lugar a la UCR por 2 votos. Es muy clara y peligrosa la maniobra de fraude para favorecer al radicalismo local, gran aliado de la familia Blaquier que no puede tolerar ninguna oposición en su feudo. Más en un contexto de conflicto con los trabajadores del Ingenio Ledesma y ante la reforma laboral que viene a profundizar el ajuste que el pueblo soporta.

La defensa de la democracia y sus instituciones es una bandera que no se negocia. Como sociedad vemos que si se consumara el fraude estaríamos retrocediendo a las épocas más oscuras donde la voluntad popular era negada sistemáticamente como a principios del Siglo XX donde casualmente era el radicalismo la principal fuerza política que bregaba por la democracia. El intento de manipular los votos no es más que acallar las voces opositoras que eligieron a sus representantes y constituye un precedente nefasto a la institucionalidad, el estado de derecho y la democracia mediante la falta de garantías y de transparencia en las urnas. Esta maniobra del gobernador Morales es peligrosa y debemos alertar que esta circunstancia electoral se naturalice amparándose en el resultado electoral general de las elecciones legislativas en Jujuy. Este resultado no es un cheque en blanco.

Hoy asistimos tristemente a la degradación de las instituciones del Estado que son responsables no solo de la desaparición forzada de Santiago Maldonado sino que ahora también pretenden desconocer la voluntad popular en las recientes elecciones por cargos legislativos.

Los Organismos de Derechos Humanos estamos preocupados ante esta situación y exigimos que se reconozca el legítimo resultado electoral en la mencionada localidad.

VERDAD MEMORIA JUSTICIA

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy- Línea Histórica.

Asociación de Ex Presos Políticos de Jujuy.

Liga Argentina por los Derechos del Hombre-Filial Jujuy.

CEPRODH- Centro de Apoyo por los Derechos Humanos-

CAPOMA - Ledesma