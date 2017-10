AMPLIAR Día Mundial de la Pasta (foto: Ansa)

29/10/2017 - Día Mundial

Comer pasta, entre felicidad, sueño y buena forma

La celebración de la jornada mundial de la pasta fue una ocasión para derribar falsos mitos sobre ese alimento, por ejemplo el de que engorda, y también para destacar sus cualidades, vinculadas a conciliar el sueño y al buen humor.

Detalles.

"Hay que terminar con estos falsos mitos sobre la pasta: no es verdad que no se pueda comer a la noche; incluso, ¿por qué privarse alguna vez de un lindo plato 'a la carbonara'?", se preguntó la endocrinóloga y nutricionista Serena Missori. La profesional aprovechó la jornada internacional de la pasta celebrado el día de hoy para señalar que este alimento símbolo de Itaila estimula la tiroides y "hace bien al humor".

Además, dio consejos para degustar un placer gastronómico considerado por muchos como un enemigo declarado de la buena forma corporal. Según la nutricionista, lo mejor es darle prioridad a la pasta de grano duro, mejor aún si es trefilada al bronce e incluso integral. También son buenos los spaghetti que tienen un índice glucémico inferior, adecuados también a los diabéticos y a quienes deben adelgazar. En cuanto a la pasta blanda, debe ser al dente porque da más saciedad y tiene un índice glucémico más bajo.

Para la experta también es posible degustar un spaghetti hecho en una sartén con aceite de oliva extra virgen y especias, y cada tanto incluso una carbonara con huevos y panceta, para agregar un refuerzo de proteínas.

Entre otras cosas, esa asociación estimula la tiroides.

Acompañada con vegetales amargos reduce por otra parte la retención de agua.

Missori considera que no hay problemas además en comer pasata por la noche, sobre todo si se está estresado, se sufre insomnio, o si una mujer está en los días previos de la menstruación o en el proceso de la menopausia. Eso porque la pasta favorece la síntesis de serotonina y de melatonina y, por ende, relaja y favorece el sueño. Si nos relajamos, se reducen las hormonas del estrés, entre ellas el cortisol, que favorecen el aumento de peso. El biotipo nervioso cerebral puede permitirse una buena pasta en cada plato; el biotipo linfático que tiene que perder de peso es mejor que no la coma todas las noches; el biotipo bilioso y sanguíneo, con moderación y asociando la pasta al consumo de verduras, puede comerla siempre. Además, para quien es celíaco o sensible al gluten, tiene la permeabilidad intestinal; y si sufre de colitis o enfermedades inflamatorias intestinales, se permite la pasta de arroz integral, de quinoa y de trigo sarraceno, siempre con la prudencia de consumirla al dente y asociada a las verduras amargas, antes y después del plato.