26/10/2017 - Comodoro Py

CFK advirtió que detrás de la acusación en su contra está el Gobierno

Luego de la indagatoria en la causa abierta por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, Cristina Kirchner señaló que la imputación que le hacen "es un disparate jurídico".

La ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner remarcó a la salida de la indagatoria ante el juez Claudio Bonadio que la causa en la que se la acusa por “traición a la patria” por la firma del Memorándum con Irán es un “disparate jurídico” y que la única traición a la patria es la “utilización del Poder Judicial para perseguir a los opositores”. Para CFK, que habló a la prensa en la puerta de Comodoro Py, el objetivo de la persecución “es atemorizar a los dirigentes de la oposición”.

“Quieren hacer callar a la oposición en el Parlamento, el Gobierno está detrás de esto. Quieren un Parlamento sumiso donde los legisladores voten lo que ellos quieren. Conmigo no lo van a lograr. Estoy disputa a representar a los tres millones de bonaerenses que se expresaron contra el ajuste”, afirmó la ex presidenta que había llegado a los tribunales federales de Retiro minutos antes de las 10.

La ex mandataria hizo declaraciones tras comparecer ante Bonadio. En el despacho del juez se negó a responder preguntas durante la indagatoria y presentó un escrito de 12 páginas en el que refutó la imputación en su contra. Además, hizo una declaración para fijar personalmente su posición frente a la acusación que se le formula.

Al hablar ante los periodistas en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, CFK volvió a reforzar que el llamado a indagatoria en la causa abierta por la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman tiene que ver “con el ajuste que se viene”, para que no se hable de los aumento de los servicios públicos “que se vienen” y de la flexibilización laboral.

“Conmigo no van a poder, porque voy a representar siembre los intereses por los que fui votada. Voy a cumplir con el mandato de los bonaerenses que están en contra de estas políticas de ajuste y que creen que se puede vivir en un país mejor”, dijo Cristina Fernández de Kirchner, que no hizo referencia a la situación procesal del ex ministro Julio de Vido.

La indagatoria de la senadora electa, a menos de 24 horas del show de la detención de Julio De Vido luego de que en la Cámara de Diputados el oficialismo y sus aliados lo despojaran de sus fueros, fue en el marco de la causa que se tramita en base a la denuncia que realizó el fallecido fiscal Alberto Nisman. La semana pasada fue indagado en el mismo expediente el ex canciller Héctor Timerman.

Además de CFK y Timerman, también fueron citados a indagatoria cuatro colaboradores estrechos de la ex mandataria, cuatro funcionarios de la Cancillería, un supuesto espía, un referente de Irán en la Argentina y dos dirigentes que estaban marginados del gobierno kirchnerista. La citación ni siquiera fue acompañada por los fundamentos ni las acusaciones.

Bonadio imputó a CFK por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán a pesar de que nunca entró en vigencia ni se cumplieron tampoco ninguna de las sospechas por las cuales el fiscal Nisman realizó la denuncia original. En este sentido, las capturas con alertas rojas de los sospechosos iraníes no fueron levantadas, no se creó ninguna Comisión de la Verdad que mejorara la situación de los imputados, ni se alivianó su situación armando otra pista que culpabilizara por el atentado contra la AMIA a nazis locales, ni hubo intercambio de petróleo por granos, ni aumentaron los negocios con Irán.

Junto a la ex presidenta estuvieron presentes varios diputados y referentes de Unidad Ciudadana. Entre ellos se pudo ver a Oscar Parrilli, Martín Sabbattela, Eduardo Wado de Pedro, Mayra Mendonza, Axel Kicillof, Romina Sagasti, Juan Cabandié, Teresa García, Edgardo Depetri, Carlos Tomada y el jefe de bloque del FpV en Diputados, Héctor Recalde. También estuvieron presentes el ex canciller Jorge Taiana y los diputados electos Mariano Recalde, Victoria Montenegro, Leopoldo Moreau, Horacio Pietragalla, Vanesa Siley, Fernando Vallejos y Hugo Yasky.