26/10/2017 - Cambiemos

Cano quiere sumar a Prat Gay para ganar ser gobierno en 2019

El ex titular del Plan Belgrano y diputado electo, José Cano, dijo ayer en rueda de prensa que "hace falta que se sume gente como (Alfonso) Prat Gay para que en 2019 Cambiemos sea gobierno en Tucumán", luego de que el ex ministro de Hacienda de la Nación expresara públicamente que no descarta postularse como gobernador de la provincia.

"Alfonso (Prat Gay) es un amigo, una persona muy formada, a quien respeto", expresó el referente radical y señaló: "todos aquellos que se quieran sumar a Cambiemos para transformar la provincia serán recibidos con los brazos abiertos".

"No se trata de candidaturas, sino de trasmitirle a los tucumanos desde hoy hasta el 2019 que nuestro espacio político quiere gobernar la provincia para que vuelva a ser el eje del norte argentino, que algunas vez lo fue, y que en estos momentos ocupan ese lugar Salta y Jujuy, porque sus gobiernos han puesto su foco en el desarrollo", explicó Cano.

EL diputado nacional electo agregó: "Es por eso que hace falta que se sume gente como Prat Gay para que en 2019 Cambiemos sea gobierno en Tucumán".

Cano estuvo acompañado por la diputada electa Beatriz Ávila, y juntos representarán a Cambiemos para el Bicentenario en el Congreso de la Nación, espacio político que obtuvo el 32,59 % de los votos en las elecciones legislativas del domingo pasado, mejorando los números obtenidos en las PASO.

Por su parte, el vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo y Gladys Medina serán los próximos diputados por el Frente Justicialismo, que consiguió 46,84 % de los votos.