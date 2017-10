24/10/2017 - Presidenciales

Frente Amplio chileno no negociará a puertas cerradas

La periodista Beatriz Sánchez, candidata presidencial del izquierdista Frente Amplio (FA), sostuvo que mientras no se sepa quien pasará a segunda vuelta, no se negociarán supuestos apoyos.

Detalles.

Enfatizó que hoy es una incógnita saber quién pasará a segunda vuelta, ella o su colega del oficialismo, Alejandro Guillier, y que sólo se sabrá la noche del 19 de noviembre. "Tenemos una adhesión importante, pero debemos lograr que ello se traduzca en votos", señaló la profesional en un encuentro con la prensa internacional en la sede de su comando, en pleno centro cívico de Santiago.

Resaltó el valor de la franja electoral televisiva, que debutó el viernes, y que ha tenido un importante rating en el horario prime en que se transmite. Explicó que el debutante y novedoso FA está compitiendo con estructuras grandes y de tradición; en cambio, ellos recién partieron en enero de este año. Beatriz Sánchez, aprovechando el tono distendido del diálogo con la prensa, planteó que a ella le habría gustado que la Nueva Mayoría o la ex Concertación -coalición de centro izquierda que gobernó desde 1990 luego de poner fin a la dictadura-, hubiese levantado las mismas banderas que levanta el Frente. En caso de no pasar a segunda vuelta, afirmó que el Frente Amplio "como estructura no va a tomar una decisión" y recuerda que su coalición está integrada por 14 orgánicas, incluidas el Partido Ecologista Verde y Humanista.

Sugirió, en jerga futbolística, que no le pidan tener una respuesta "si aún no se ha disputado ni la semifinal". Pero, además, "no quiero encerrarse en una sala con los demás partidos y empezar el reparto de puestos, es decir, tomar decisiones de espalda a la gente, que fue justamente lo que fue alejando a la ciudadanía de la política, porque al final, no se sabe dónde se toman las decisiones". Consultada por los pronósticos de alta abstención, expresó que "en Chile, es una forma de protestar", a lo que se suma el voto voluntario y un electorado que no ha tenido educación cívica.

Pero descartó que el ex presidente Sebastián Piñera pueda ganar en primera vuelta y aclaró que ella no se pierde: "no da lo mismo quien gobierne" aunque "las propuestas de la Nueva Mayoría no son tan distintas a las que hace el candidato Piñera".

A 26 días de los comicios, Beatriz Sánchez manifestó a ANSA que ha debido concentrar su campaña en la Región Metropolitana porque ella tiene sólo un 81 por ciento de conocimiento en la población y cuando va a regiones, los actos lo cubren sólo los medios de la zona y a no a nivel nacional. Añadió que las campañas "ya no son como antes cuando un periodista de un medio te seguía por todo el país", a lo que se suma que Chile es muy centralizado por lo que su pelea tiene que ser también con "no desaparecer de la agenda". Consultada por aquellas banderas que le habría gustado que la Nueva Mayoría y la ex Concertación hubieran planteado en los últimos 20 años, mencionó la seguridad social (salud, educación, vivienda pensiones) y sacarlas del modelo de negocio". Respecto a cómo financiará su programa de Gobierno, mencionó que con "justicia distributiva" y "que los ricos paguen más".

Enfatizó que en Chile, "la desigualdad es estructural" y el lugar donde naces condiciona tu futuro. Interrogada si recurrirá a las nacionalizaciones, respondió que "no está considerado en su programa" y que los recursos provendrán de un alza de 5 por ciento al gravamen de la minería del cobre. "Queremos un royalty efectivo y no sólo a la minería del cobre sino a toda la minería"; que se grave sobre las ventas y no la producción.

Expuso también que en el país, la riqueza está muy concentrada por lo que propiciará un impuesto a las familias cuyo patrimonio exceda los cinco millones de dólares, que corresponden al 0,7 por ciento de la población total. Revisará los gastos en defensa y el pozo de dinero acumulado que ha quedado sin gastar porque "no hay capacidad para más armas de guerra".