18/10/2017 - Conferencia de familia Maldonado

"Algo sucedió para que haya aparecido ese cuerpo"

El perito de la familia Maldonado, Alejandro Inchaurregui, dijo que el "DNI encontrado en el cuerpo no certifica su identidad". Srgio Maldonado rogó a la prensa prudencia, repudió la difusión de fotos de un cadáver que circuló por las redes sociales, remarcó que "seguirá buscando hasta que no tenga un ciento por ciento de seguridad".

“El encuentro entre los cuerpos está mediado por la fantasía que se pone en juego”

Expresó el psicoanalista, Gabriel Artaza Saade, quien está dictando el curso “La pareja y el amor: fantasía y deseo”, en el Colegio de Psicólogos de Tucumán. Comenzó ayer y continuará todos los miércoles hasta el 22 de noviembre.

El perito de parte de la familia Alejandro Inchaúrregui confirmó que el cuerpo hallado en el Río Chubut tenía prendas personales de Santiago Maldonado y el DNI del joven desaparecido desde el 1 de agosto, tras la represión de Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen, pero indicó que "no implica una identificación positiva del cuerpo" y completó: "Por el momento, ni para nosotros ni para la Justicia hay una identificación alguna de ese cuerpo". La abogada de la familia, Verónica Heredia, confirmó que el cuerpo será trasladado a Buenos Aires entre esta noche y señaló: "No tenemos ninguna explicación ni física ni jurídica de por qué se encontró ayer ese cuerpo después de cuarto rastrillaje".

Además, Heredia, confirmó que la fiscal Silvina Ávila habilitó la representación del subalferez Emmanuel Echazú por parte de un abogado de Gendarmería en el expediente por desaparición forzada, tras una presentación espontánea como imputado en la causa. "Hemos dado las garantías, hemos aceptado las pericias y hemos visto a los abogados de Gendarmería ingresar esta tarde al juzgado. Estamos dando las garantías del debido proceso que el Estado no había garantizado para la familia", advirtió.

Por su parte, Sergio Maldonado, hermano del joven, pidió a los periodistas y medios de comunicación que cesen con el "hostigamiento" hacia la familia e insistió en que no va confirmar la identidad del cuerpo "hasta no estar 100 por ciento seguro, más allá de que tenga algunos elementos personales".

Respecto de la hipótesis de que el cuerpo fue plantado en el lugar en el que se encontró —300 metros arriba del punto señalado como el lugar hasta donde llegó la Gendarmería en la represión—, Sergio indicó: "No puedo asegurarlo pero intuitivamente sí, porque antes no estaba ahí", mientras que en otro momento señaló que no pudo reconocer tatuajes como los que llevaba Santiago en el cuerpo encontrado.

Inchaurregui detalló que, cuando el llegó al lugar, el cuerpo "estaba flotando a tres o cuatro metros de la orilla" y se lo podía observar sin dificultades. Ante esa misma descripción, la abogada de la familia advirtió que "algo sucedió para que haya aparecido este cuerpo, en ese lugar" y recordó que el hallazgo ocurrió en el cuarto rastrillaje realizado en la misma zona.

"Que aparezca río arriba no es racional, sobre todo cuando en el lugar hay más agua que antes, no es que el caudal bajó para descubrirlo", y señaló que "estas explicaciones llegarán después del resultado de la autopsia, cuando vamos a tratar de entender las pruebas que ya tenemos y las que van a continuar".

Respecto de la decisión del juez Lleral de realizar este cuarto ratrillaje, Heredia indicó que surge de una medida tomada el 13 de octubre pasado a partir del dato aportado por un prefecto, que recomendó realizar una nueva búsqueda.

En cuanto al traslado del cuerpo a la morgue judicial de Buenos Aires, la abogada señaló que esperan las indicaciones del juez Lleral, pero se mostró confiado con el procedimiento realizado hasta el momento e indicó que "la cadena de custodia comenzó ayer, cuando estuvimos 8 horas mirándo el cuerpo hasta que llegó Inchaúrregui".

"No vamos a confiar en nadie", sentenció Andrea Antico, cuñada de Santiago, al describir las horas que permanecieron ayer en el Lof custodiando el cuerpo hallado, y a al recordar que la familia fue "atacada desde el primer día", por eso exigió a los periodistas que "piensen, cuando publican y dan una información, que hay una familia sufriendo".

Frente a la consulta de cuánto podrá demorar los peritajes sobre el cuerpo hallado, Inchaúrregui señaló que los tiempos de los peritajes dependerán primero de la fecha que ponga el juez de la causa y luego el proceso "no debería llevar muchos días".

Por otra parte, Sergio volvió a pedir respeto de los medios comunicación —"tuvimos que convivir con el cuerpo flotando sin saber cómo estaba, en qué condiciones; les pedimos que ustedes también sean pacientes y si no tienen qué poner pasen música"— y adelantó que como familia no convocarán ninguna movilización por el momento. "Estamos concentrados en la investigación", indicó.

De todas formas, Sergio volvió a agradecer a quienes acompañaron a la familia desde el primer día de reclamo. "Frente a una desaparición forzada en democracia se tiene que articular las acciones en un expediente con la movilización y el reclamo social. Esta conjunción entre sociedad civil y la familia constituida en la causa es la manera de romper el esquema de impunidad que propone el Estado", aseguró Heredia, quien advirtió que se pedirá la incorporación a la causa de todas las actuaciones anteriores del juez apartado Guido Otranto para analizar su responsabilidad.

Página 12