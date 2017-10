18/10/2017 - Entrevista

"El encuentro entre los cuerpos está mediado por la fantasía que se pone en juego"

Expresó el psicoanalista, Gabriel Artaza Saade, quien está dictando el curso “La pareja y el amor: fantasía y deseo”, en el Colegio de Psicólogos de Tucumán. Comenzó ayer y continuará todos los miércoles hasta el 22 de noviembre.

En esta entrevista, el especialista habla sobre la sexualidad desde una mirada psicoanalítica. Además pone su mirada en la pareja del siglo XXI y los nuevos comportamientos que existen.

¿Qué temas se abordan en el curso?

Diversos temas del lazo amoroso entre los sujetos. Por un lado, mostrar cómo, en el campo de la sexualidad humana, la vida erótica está sujeta a leyes. Es decir, que depende del lenguaje. A diferencia del reino animal -en donde es posible la relación sexual sin “fallas”-, la erótica del lazo amoroso de los sujetos presenta avatares propios que van desde las perversiones hasta las diversas formas de las llamadas “disfunciones sexuales”: eyaculación precoz, impotencia, frigidez. Por eso resulta cómico leer algunas publicaciones científicas que se realizan con animales y en las cuales hay un antropomorfismo de aquellos. Es decir, se estudian cómo la secreción de sustancias como la oxitocina, en aumento o disminución por dar un ejemplo, vuelve más “promiscuo” o “infiel” a un ratón y así sucesivamente. Desde El Banquete de Platón, uno de los libros más antiguos sobre el amor, se plantean reglas en el encuentro amoroso para el campo de lo humano.

Por otro lado, el encuentro entre los cuerpos no es directo, por decirlo de alguna manera, sino -como enseña el psicoanálisis-, esta mediado por la fantasía que se pone en juego entre los mismos. La fantasía es lo que ordena el mundo simbólico de un sujeto, es la que actúa para orientarse en la realidad de la cual forma parte. Es por eso que muchas veces se espera determinadas “actitudes” o “comportamientos” de los sujetos ante el encuentro amoroso, como así también cuando se disuelven los mismos. Hay fantasías actuando permanentemente en la vida amorosa, y muchas veces las mismas limitan la vida de los sujetos, se tornan exigencias que el sujeto las vive como una carga pesada, etc.

¿Existe mayor dificultad para formar parejas en la actualidad?

Es una pregunta amplia que implica precisar muchas cuestiones en juego. En líneas generales, con el avance de la tecnología y las diversas redes sociales y plataformas que se pueden usar desde el celular, diríamos que hay una ventaja para que la gente se conozca en esta época a diferencia de antes en donde la gente se conocía en un baile o se la presentaba el primo, amigo, etc. Ahora bien, hay más facilidad para que la gente se “conozca” pero es difícil hacer de eso un verdadero “encuentro”. Por diversos motivos, por un lado, porque hay una degradación general de la vida erótica, ya señalada por Freud, pero que en la época actual se encuentra más marcada y con particularidades que Freud no se habría imaginado. Por otro, hay quejas recurrentes de los sujetos respecto al otro sexo. Por el lado de las mujeres expresadas en la frase “ya no hay hombres” y por el lado de los hombres existe el temor a ese otro goce que representa el femenino y del cual el hombre se defiende. En este último caso se trata del temor del encuentro con lo diferente como resulta la sexualidad femenina, que es un temor antiguo que ya tenían los pueblos primitivos pero que nunca desapareció.

En torno a la queja femenina respecto a los hombres indica algo que Lacan formuló como la “época del niño generalizado”. El doctor Luciano Lutereau tiene escrito un libro donde aborda ese expresión acerca del mundo masculino. Se trataría de varones heterosexuales con dificultades para asumir una posición viril, por decirlo de algún modo, o como dice esa letra de Babasónicos: “Te llamé para vernos, Se me ocurren tantas cosas, empezar por juntarnos, para no hacer nada.” Pero volviendo a la pregunta, si bien el uso de redes sociales facilita la posibilidad que la gente se conozca sin que tenga ninguna consecuencia, a pesar de eso hay muchas relaciones “exitosas” que surgieron de una actividad por chat. De hecho, para ciertos sujetos “fóbicos” o con inhibiciones para acercarse al otro, las redes sociales son un modo de sortear esa primera aproximación.

¿Cuáles son las razones que explica el psicoanálisis para que haya estas dificultades especiales en esta época, como mencionaba anteriormente?

Lacan en un texto inicial “La familia” explicó la idea de la declinación de la imago paterna, es decir del Nombre del Padre, que en la época actual se presenta como carente, ausente o humillada. Las consecuencias, entre otras, para el campo de la vida amorosa, es lo que mencionaba recién de estas nuevas virilidades, es decir, la formación de sujetos legalmente heterosexuales, pero con una legitimidad dudosa, como analizó al final de su seminario 4 al pequeño Hans, el famoso caso Juanito de Freud. Tema, por otra parte, del cual estoy a punto de publicar en un libro de mi autoría. Pero volviendo a la pregunta, una característica de esta “época” es que las relaciones amorosas, sociales, laborales, etc, por el avance de la tecnología y del capitalismo aplicada a las mismas, hicieron de las mismas lo que el sociólogo Zigmunt Bauman llamó “líquida”. Bajo esta palabra Bauman supo aglutinar y condensar un conjunto de significaciones innegables de los vínculos actuales.

Ahora bien, una teorización central del psicoanálisis y muy característico de la época actual es el concepto de narcisismo. El narcisismo es lo dominante en la posición de los sujetos contemporáneos, expresado de diversos modos: por un lado, el culto al cuerpo y las horas que los sujetos le dedican mediante actividades físicas, pero también el nivel de exposición y mostración a través de las redes sociales. A su vez esto tiene una consecuencia subjetiva determinante en la posición que asumen los sujetos para la vida amorosa y es que no quieren correr riesgos ya que temen salir dañados para no herir su narcisismo. Es decir, el amor es un riesgo de los cuales los sujetos narcisistas de nuestra época no están dispuestos a correr.

De ahí, posiciones actuales como los “Neosolteros” sujetos que asumen felizmente el hecho de no vivir en pareja para no atarse a las limitaciones que implica el otro; o los casamientos consigo mismos, sujetos que hacen una ceremonia y declaran ante familiares y amigos que están casados consigo mismos; o los llamados “demisexuales” aquellas personas que se resisten a sentir atracción sexual por alguien y felizmente les gusta llamarse “demisexual”, una posición que intenta anular el deseo para, como dije antes, no correr los riesgos. Lo que expresan todos estos comportamientos y fenómenos actuales es una “erosión del otro” como lo llamó recientemente el filósofo coreano Byung-Chul Han, en donde hay una incapacidad para conocer al otro en su alteridad. Es decir, para cerrar la pregunta, la idea de alteridad es lo que se encuentra profundamente negada, se busca reducir lo altero a lo mismo y es lo que vemos en las relaciones de parejas simbióticas, con las consecuencias nefastas que puede tener esa posición para el deseo.

Y, por último, nuestra época actual se caracteriza por un mandato al goce cada vez más feroz que colabora a la degradación amorosa. Las redes sociales sirven de soporte para que dos objetos pulsionales como la mirada y la voz, puedan obtener una manifestación, de ahí el éxito de estos sistemas ya que se enlazan a una actividad pulsional. Es por eso que el amor, decía Lacan, es lo que permite condescender el goce al deseo. Es decir, el amor es un puente para sacar al sujeto de la autosatisfacción que del lado masculino asume un carácter onanista y que del lado de la mujer puede presentarse como solitario o místico, aunque esto no se corresponde con hombre y mujer exactamente, según las formulas de la sexuación de Lacan. Se trata de posiciones de lo que en Psicoanálisis teorizamos como el goce.

¿Cómo piensa abordar todos estos temas que implican muchas consideraciones a tener en cuenta?

Voy a utilizar el recurso de las películas. A partir de fragmentos de películas de diversas regiones (brasileras, argentinas, francesas, orientales, clásicos de Hollywood, etc), voy a ejemplificar temas teóricos que pueden resultar muy abstractos si uno sólo se apega al texto teórico y no lo pone en tensión con otros saberes o expresiones artísticas. Algunas de estas películas son “El gusto de los Otros” de Agnès Jauoi, “Deseando amar” de Wong Kar Wai, “Esplendor en la hierba” con Natalie Wood, “La suerte está echada” de Sebastián Borensztein, “La otra mujer” de Woody Allen, “Hable con ella” de Pedro Almodóvar. Y otras que prefiero que las personas que asistan al curso se encuentren como sorpresa porque además voy a utilizar algunas europeas muy recientes que no son muy conocidas aquí y que nos permiten abordar la problemática contemporánea, de la época, de la cual hablamos ampliamente.

El curso está destinado tanto a psicólogos y profesionales de disciplinas afines, como a estudiantes de las mismas áreas. Es una actividad arancelada. Por más información hay que comunicarse al 0381 4220416 (de 9 a 19) o escribir al correo electrónico info@colpsicologostuc.org.ar.

Gabriel Artaza Saade. Fue docente de las materias psicoanálisis (Freud) y Psicopatología 2, ambas de la Facultad de Psicología de la UNT. Responsable de diversos cursos dirigidos a jóvenes graduados y dictados en el colegio de psicólogos de Tucumán como así también en la Fundación Descol.