18/10/2017 - Capacitación inclusiva

Mujeres del Ellas Hacen recibieron diplomas en distintos oficios

Durante el acto, se entregaron 60 certificados a Cuidadoras de Primera Infancia y 107 a Cuidadoras Domiciliarias. Respecto al cuidado infantil, las titulares del programa se capacitaron en la temática de lactancia, embarazo y nutrición para el cuidado de niños de entre 45 días y 4 años.

El ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, junto a la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Sandra Tirado, y el subsecretario de la Unidad Ejecutora de Proyectos y Programas Sociales, Francisco Navarro, encabezó el acto de entrega de certificados para titulares del Programa Ellas Hacen, que se capacitaron en Primera Infancia y Cuidadoras Domiciliarias. El encuentro se llevó a cabo en el Centro Cultural Eugenio Flavio Virla.

“Tenemos expectativas que las chicas que hoy ya cuentan con su certificación, puedan trabajar en los Centros de Primera Infancia atendiendo a niños menores de 4 años, y las mujeres que se formaron en el cuidado de Adultos Mayores, puedan hacerlo como Cuidadoras Domiciliarias. De esta manera, capacitamos a personas que ayudan a cuidar a otras y a su vez generamos empleabilidad”, indicó Yedlin.

A su turno, Tirado enfatizó: “Estas capacitaciones se desarrollaron durante varios meses, donde las chicas cumplieron con un programa de estudio bajo la modalidad teórico/práctica” y agregó: “Lo importante fue que pudieron además poner el práctica lo aprendido en nuestras instituciones, ya que en Adultos Mayores visitaron el Hogar San Alberto y otros geriátricos, y las mujeres que se capacitaron en Desarrollo Infantil concurrieron a Centros de Desarrollo Infantil”.

Por último, Navarro felicitó “a las casi 200 chicas que se formaron en Primera Infancia y Cuidados Domiciliarios, que con mucho esfuerzo cumplieron con una carga horaria de casi 100 y 300 horas respectivamente. Es muy lindo además poder ver como comparten su alegría junto a sus familiares y la satisfacción que les produce continuar desarrollándose y capacitándose”.

Acompañaron a los funcionarios, la directora de Adultos Mayores de la Nación, Susana Rubinstein, la directora del área local, Ana Carrera, el secretario de Extensión y Relaciones Institucionales de la UNT, Marcelo Mirkin, la coordinadora del área Cultural de la UNT, Claudia Epstein, la directora del MUNT, María Valladares, entre otras autoridades y familiares de las titulares.

Testimonios

Miriam Navarro, que se capacitó en cuidados de la Primera Infancia, expresó: “Estoy en el programa desde el 2013 y la verdad que me cambió la vida. Además, no dejo de sorprenderme con las distintas capacitaciones que nos ofrecen, ya que son muy útiles y también nos posibilitan conocer nuevas amigas”. A su vez, sostuvo que “este curso me ayudó mucho, ya que incorporé conocimientos que incorporé a mi vida cotidiana junto a mi hijo, pero además me sirvió en mi profesión, ya que soy maestra particular y esto me ayuda con los chicos”.

Por su parte, Flavia Carletti, que participó también de la formación en el cuidado de niños, manifestó: “Fue un experiencia fabulosa, donde aprendí a tratar con niños muy pequeños y a transmitirles un poco de lo que fue nuestra infancia, donde no existía tanta tecnología y jugábamos más con lo que teníamos a mano. Quiero felicitar a nuestro Ministro, que día a día se esfuerza para que el programa continúe y por ofrecernos más posibilidades, ya que muchas chicas estamos orgullosas de formar parte de él”.

Además, Alberto García, adulto mayor de 67 años que sufrió un ACV y actualmente se encuentra cuidado por chicas del Ellas Hacen en un geriátrico céntrico, enfatizó: “Gracias a las dos chicas que me cuidaron y brindaron su cariño, hoy puedo caminar y manejarme solo, ya que antes me encontraba en una cama y ellas me motivaron a esforzarme para así mejorar mi calidad de vida”.

Programa Ellas Hacen

El Programa Ellas Hacen propone facilitar a las mujeres en situación de vulnerabilidad social, el acceso a la terminalidad educativa, a servicios de salud y capacitaciones, a través de un incentivo económico que les permita mejorar sus ingresos y el de sus familias, como así también sus condiciones de vida.