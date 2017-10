16/10/2017 - Cristina en Racing

"Argentina no es una sociedad anónima"

Unas 100 mil personas desbordaron el estadio de Racing y sus alrededores en el virtual cierre de campaña de Unidad Ciudadana a una semana de las elecciones legislativas. “Ser peronista hoy es decir basta ya Macri con tanta malaria para el pueblo”, dijo la ex presidenta Cristina Kirchner en la víspera del 17 de octubre

Ante cerca de cien mil personas que desbordaron el estadio de Racing y sus alrededores, la ex presidenta Cristina Kirchner encabezó un virtual acto de cierre de campaña de Unidad Ciudadana (UC) a falta de seis días para las elecciones legislativas. En la víspera del Día de la Lealtad Peronista, CFK dijo que “la única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía” y volvió a convocar el voto opositor. “Qué diferencias pueden separarnos a quienes somos peronistas frente a un gobierno que está haciendo las cosas que está haciendo”, preguntó.

El acto repitió la estética y formato de lo que fue el lanzamiento oficial del frente UC en Arsenal, el 20 de junio. Esta vez, también en feriado, el escenario fue el Estadio Juan Domingo Perón, con el doble de capacidad. Otra vez en el medio de la cancha se extendió una pasarela para ubicar a la candidata a senadora en el medio de la multitud.

Antes del discurso de la ex jefa de Estado fueron presentados los candidatos a diputados y senadores. Primero tomó la palabra la primera postulante para la Cámara baja, Fernanda Vallejos, quien llamó a hacerle frente a “un gobierno que encarna al mismísimo poder económico” y que lleva adelante “un endeudamiento irresponsable con el que nos quieren llevar de nuevo a la insolvencia y a la crisis”.

Luego fue el turno del ex canciller Jorge Taiana, segundo candidato a senador y protagonista de una pulseada mano a mano con Gladys González por un asiento en la Cámara alta. Taiana retomó en sus palabras las banderas históricas del peronismo y sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri “no cree en la justicia social, en la independencia económica ni en la soberanía política”. Tras denunciar nuevamente las irregularidades en el escrutinio de las PASO del 13 de agosto, el candidato a senador redobló el llamado a la militancia. “Esta elección no la ganamos solo los candidatos. Tenemos a la mejor candidata de todos, a Cristina Fernández de Kirchner, pero no podemos dejarla sola, tenemos que acompañarla”, expresó.

CFK abrió su discurso con una guiño peronista a la multitud: “¿Qué clase de día es hoy?”, preguntó. “¡Peronista!” le respondieron. La ex mandataria también destacó que el acto se daba en la víspera del 17 de octubre y señaló que desde Unidad Ciudadana quieren “hacer honor” al hecho de “pertenecer a un espacio político que siempre ha hecho honor a la lealtad”.

A pesar de algunas quejas sobre el eco que provocaba el micrófono -“me da como lenteja, como que demora”, dijo la ex presidenta-, continuó su mensaje y remarcó que la lealtad es “a dos puntos: de la gente y de los dirigentes, no puede haber otra clase de lealtad”. “Hoy tenemos un gobierno que prometió el oro y el moro. Prometió pobreza cero, prometió que no habría tarifazos, prometió que ningún trabajador pagaría impuesto a las ganancias, prometió que todo lo bueno se iba a respetar y que solo se cambiaría o se mejoraría lo que estaba mal”, enumeró.

Afirmó que tras 20 meses de Gobierno de Cambiemos se comprobó que “la única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía”. “Ser peronista hoy es decir basta ya Macri con tanta malaria para el pueblo”, añadió CFK y volvió a pedir la unidad del voto en Unidad Ciudadana al preguntar: “¿Hoy qué diferencias pueden separarnos a quienes somos peronistas frente a un gobierno que está haciendo las cosas que está haciendo?”. “Si Perón y Evita estuvieran aquí ¿A quién votarían? Evita a Cristina y Perón a Taiana, y los dos juntos a Unidad Ciudadana”, aseguró.

La ex jefa de Estado insistió con que “aunque no seas peronista, te tenés que dar cuenta que lo que está pasando no es bueno para la Argentina”. “Acaso es bueno este endeudamiento brutal, sin límites, que deberán pagar nuestros hijos y nuestros nietos”, señaló y vinculó la situación con las crisis del '89 y de 2001. “No hay que ser peronista para acordarse de eso, basta con ser argentino y tener memoria”, definió Cristina Kirchner.

Reiteró su deseo de “poner un límite” al gobierno de Macri y garantizó que los integrantes de las listas de Unidad Ciudadana “jamás van a levantar la mano contra los intereses de los trabajadores, de la clase media, de los comerciantes, del país”. Recordó, en cambio, que en el año 2000 durante el gobierno de lo que llamó “la primera Alianza”, el Ejecutivo envió un proyecto de flexibilización laboral y apuntó, sin nombrarla, contra Margarita Stolbizer, candidata a senadora por 1País junto a Sergio Massa. “Me acuerdo que una diputada de la primera Alianza fue la miembro informante, fue la diputada que presentó, fundamentó y pidió el voto para aprobar esa ley contra los trabajadores. Esa diputada hoy acompaña, dicen que desde la oposición, una fórmula como senadora. Y dice que no va a votar en contra de los trabajadores. ¿Cómo le voy a creer si ya lo hizo una vez?”, disparó CFK.

En el cierre de su discurso, tras un cambio de micrófono que la dejó algo más conforme, volvió a pedir el voto opositor para Unidad Ciudadana: “Si sos joven, si no conseguís laburo, si además estás podrido de que te paren porque no les gusta tu cara, tu vestimenta o lo que pensás. Si no querés vivir en un país donde un pibe desaparece, nadie se hace cargo, y todavía no sabemos dónde está Santiago Maldonado”, enumeró.

“Si sos mamá o papá, no votes endeudamiento; si sos mujer y te conmueve el Ni Una Menos, si sos feminista, si luchás conta la violencia de género, no votes desigualdad; si sos trabajador no votes precarización laboral; si sos comerciante no votes tarifazo; si sos jubilado o jubilada no votes recortes”, convocó la ex presidenta. “Si sos realmente opositor, si te pareció que arrastraron a una mujer como Milagro Sala sola en un auto sin patente violando todas las convenciones internacionales”, añadió al reclamar el voto para UC y completó: “Si amás a la Argentina no votes ajuste”.

Apuntó contra el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por haber actuado como “jefes de campaña de Cambiemos en lugar de jefes de Estado de todos los argentinos” y llamó a “este 22 de octubre a llenar esas urnas de votos”. “Nos pararon el Roca, nos cortaron una señal telefónica y acá estamos y vamos a seguir estando. Que se notifiquen, no nos vamos a la Luna, nos quedamos en Argentina”, ironizó al referirse al sospechoso desperfecto en el tren del sur del Conurbano justo en la previa del acto en Avellaneda.

“Me quedo sin voz, pero con todo el corazón de ustedes para ponerlo en las urnas, para llenarlas de sueños, de ilusiones, de futuro, de vida, de paz y de amor a la Patria. Gracias los quiero mucho a todos y a todas”, concluyó CFK. Luego sonó la cumbia y junto a Taiana y Vallejos bailaron en el centro del escenario al ritmo de Antonio Ríos.

Página 12