12/10/2017 - Ante temerarias especulaciones

Sergio Maldonado pide que Carrió declare ante el juez

"Hay un 20 por ciento de posibilidades de que este chico esté en Chile con el RIM —confundiendo la sigla de RAM,(Resistencia Ancestral Mapuche)-- provocó la candidata de Cambiemos en el debate televisivo de anoche. El hermano de Santiago, quien está desaparecido desde el 1 de agosto, le reclamó que aporte la información ante la Justicia.

"Si Carrió tiene especulaciones, le agradecería que se presente ante el juez y le informe cuáles son. Así lo encontramos a Santiago, por lo menos, en un 20 por ciento", le contestó Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido desde el 1 de agosto tras la represión de Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen. La primera candidata a diputada porteña por Vamos Juntos, anoche en un debate televisivo aseguró que "hay un 20 por ciento de posibilidades de que este chico esté en Chile con el RIM —confundiendo la sigla de RAM, la supuesta agrupación mapuche señala por el gobierno nacional como terrorista—".

Sergio devolvió así las declaraciones de Carrió, quien durante el debate televisivo en el canal TN evitó hablar de la desaparición forzada de Santiago y respondió recién ante una repregunta del candidato a diputado del FIT, Marcelo Ramal. "¿Qué querés que te responda?", le devolvió Carrió a Ramal, cuando ya le había consultado por segundo vez sobre la causa. "No sé si está en Chile. Cuando sepa que no está en Chile voy a responder", gritó Carrió antes de especular un porcentaje. Antes le había dicho "no por el caso Maldonado", en referencia a su defensa cerrada sobre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el mismo tono, señaló que "hay que estar preparado para cualquier cosa", tras la reciente la operación de prensa instalada por la entrega de una mochila de Santiago al juez Gustavo Lleral y la serie de ataques que recibió ayer a través de las redes por parte de un ejército de trolls por su presencia en el recital de U2. "Desde el primer momento empezaron a atacarnos con hipótesis falsas", lamentó Sergio respecto de la información falsa difundida desde el Gobierno nacional y reproducida por medios afines.

El descargo de Sergio, durante una entrevista con Crónica TV, también ocupó otras reflexiones como la división generada en torno a "los que pareciera están a favor de la desaparición forzada de personas, cuando a cualquiera nos puede tocar. Separar y hacerlo político partidario es un error", lamentó el hermano del joven desaparecido el 1 de agosto.

Respecto a la causa, Sergio subrayó que "no se entiende por qué el Gobierno desestimó el reclamo de Naciones Unidas", advirtió que "hay que investigar a todos los que participaron y no sólo a los que estuvieron ahí físicamente", en referencia a Bullrich y el jefe de Gabinete de la cartera de Seguridad, Pablo Noceti; y señaló que el paradero de Santiago debe revelarlo la Gendarmería.

"Las fuerzas de seguridad en lugar de transmitirnos seguridad nos transmiten inseguridad, la ministra lo avala y parece que todo está bien", analizó el momento político que se vive antes de agradecer a "los trabajadores, las maestras y los estudiantes en las facultades" que reclaman por la aparición con vida de su hermano.

Página 12