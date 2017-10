12/10/2017 - Tras revocación

Manzur se despegó de la causa por el Plan Qunita

gobernador de Tucumán dijo que "cuando se hizo la licitación ya no era ministro, no estaba en esa etapa del proceso". Hoy fue revocado su sobreseimiento.

Manzur volverá a ser investigado por sobreprecios en el Plan Qunita.

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, aseguró que ya aclaró ante la justicia su participación en el Plan Qunita, causa por la cual la Cámara Federal de Casación Penal le revocó hoy su sobreseimiento.

"Esa no fue mi participación, mi participación fue en la apertura y en el inicio de los trámites", dijo Manzur a Cadena 3 en relación a las sospechas de defraudación, a raíz del pago de sobreprecios en los kits para bebés recién nacidos durante la gestión de Cristina Kirchner.

El ex titular del Ministerio de Salud precisó: "Cuando se hizo la licitación yo ya no era ministro, no estaba en esa etapa del proceso que lleva adelante cualquier trámite administrativo".

"Por eso digo que me presenté, aporté toda la documentación y la Cámara de Casación que revoca esta decisión no lo hace porque aporta nuevas pruebas, sino porque dice que fue apresurado", argumentó.