11/10/2017 - 12 de octubre

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: 5 historias, 5 comunidades

Con motivo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Amnistía Internacional junto a las organizaciones abajo firmantes presentan “Esta es mi casa”, una web que cuenta en primera persona la historia de cinco comunidades que corren peligro de quedar a la deriva si no se prorroga la ley de emergencia territorial (ley 26.160).

Ayer, el proyecto que prorroga por cuatro años esta ley obtuvo dictamen de un plenario de comisiones de Diputados, por lo que hoy podría ser tratado en la Cámara baja.

Algunas historias

En los videos publicados en “Esta es mi casa” se puede acceder a las historias de las Comunidades Corralito, Arenales y El Chaguaral (Salta) representadas por Teresa, José y Hugo, quienes hablan de la importancia de sus raíces entre el ruido de las topadoras que avanzan con el desmonte.

También se narra la historia de la Federación Pilagá en Pozo del Tigre (Formosa). “La tierra ancestral es muy importante, forma parte de nuestra esencia de vida. Nosotros los indígenas formamos parte de la naturaleza. Es nuestra cosmovisión, formamos parte de la familia del árbol, porque el árbol te alimenta y te cobija”, relata Noole Cipriana Palomo, presidenta de la Federación.

Ley de emergencia territorial

La ley de emergencia territorial (26.160) fue sancionada en 2006 con el objetivo de frenar los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios y realizar un relevamiento sobre las tierras ocupadas por los pueblos originarios a lo largo del territorio nacional a efectos de avanzar en su efectiva titulación, una de las principales obligaciones que el Estado argentino contrajo al reconocer los derechos de los pueblos originarios.

“A once años de la promulgación de la ley de emergencia territorial, al menos el 70 % de las comunidades registradas no fueron relevadas de manera completa y, de no prorrogarse la ley, van a quedar a la deriva. Hoy la Cámara de Diputados tiene una oportunidad histórica, la de resguardar a las comunidades de no sufrir más desalojos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En septiembre, el Senado aprobó por unanimidad la prórroga de la ley 26.160 por cuatro años más. La norma vence el 23 de noviembre de 2017.

Como parte de la campaña, “Esta es mi casa” un petitorio de colecta de firmas será entregado al Congreso de la Nación.

Click aquí para acceder a "Esta es mi casa"