AMPLIAR Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional

11/10/2017 - AI

Critican falta de igualdad de género en Paraguay

Organizaciones civiles rechazaron ayer una resolución del Ministerio de Educación de Paraguay que prohíbe el uso de materiales educativos que cuestionen que los matrimonios no sean sólo entre un hombre y una mujer.

“Esta decisión representa un peligrosísimo retroceso en materia de derechos humanos en el país. Bajo el malintencionado término de ‘ideología de género’ en realidad lo que se está suprimiendo es la educación para la igualdad y la no discriminación; que no es una ideología, sino una obligación internacional del Estado paraguayo”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, a través de un comunicado publicado el martes.

“El Estado paraguayo se encuentra internacionalmente obligado a promover la igualdad y la no discriminación por haber firmado y ratificado múltiples compromisos internacionales”, agregaba el documento.

A pesar de esto, el Ministerio de Educación inició el miércoles una revisión de los textos escolares para acatar la resolución publicada el 5 de octubre. Aunque ésta pudiera parecer contradictoria, puesto que sus primeros párrafos destacan la igualdad en dignidad y derechos dispuesta en la constitución, rechaza la “ideología de género” y establece que la familia es el fundamento de la sociedad y que “se promoverá y garantizará su protección integral”.

“La unión en matrimonio del hombre y la mujer es uno de los componente fundamentales en la formación de la familia”, decía el documento.

Sergio López, líder de la organización no gubernamental SomosGay, dijo a The Associated Press que en los textos no hay nada sobre Ideología de género y la decisión del Estado “sólo dio satisfacción a los conservadores que tienen actitudes discriminatorias”.

En Paraguay no se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo ni hay algún proyecto de ley que busque impulsarlo.

El ministro de Educación, Enrique Riera, ordenó que contenidos sobre igualdad de género empezaran a desaparecer de la web desde septiembre pasado. Éstos comenzaron a publicarse en 2011, cuando el entonces presidente Fernando Lugo firmó un convenio de cooperación con una oficina del ministerio para evitar la discriminación.

El analista político Ignacio Martínez dijo a la AP que el gobierno tomó esta decisión para generar simpatía electoral entre los conservadores. En Paraguay, el 95% de la población es católica.

“Busca sus votos. En mercadeo sería un nicho nuevo. Horacio Cartes es precandidato a senador y Riera es su suplente”, aseguró.