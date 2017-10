09/10/2017 - En General

El grupo CyTA ante la discriminación política al CONICET y ciencia argentina

El Ministro Lino Barañao y el Presidente Mauricio Macri no sólo son responsables de la crisis presupuestaria que atraviesa el sector de ciencia y técnica de nuestro país sino también del regreso de una práctica que hace muchos años había sido desterrada de sus instituciones: la discriminación política.

La víctima es nuestro colega Roberto Salvarezza, científico ampliamente reconocido nacional e internacionalmente.

El Dr Salvarezza no ha sido designado miembro del Directorio del CONICET en representación de sus pares, pese a haber ganado claramente una elección hace más de quince meses. En efecto, en julio de 2016 se anunció el resultado de la elección del representante de los investigadores del área de las ciencias exactas y naturales (no biológicas) en el Directorio del CONICET. El Dr Salvarezza recibió un amplio respaldo de sus colegas, siendo el candidato más votado, por amplio margen. Pese a eso, su designación todavía no fue aprobada. Las autoridades, en cualquier diálogo informal, reconocen abiertamente que no designarlo es una decisión política tomada al más alto nivel del gobierno, debido al posicionamiento político e ideológico del Dr Salvarezza, contrario a las principales medidas del actual gobierno nacional. Sin eufemismos: discriminación política, lisa y llana.

El regreso de la discriminación es un hecho grave, que se suma al debilitamiento de las instituciones del sector y a su desfinanciamiento. Nuestra responsabilidad como científicos y ciudadanos es luchar contra estos hechos y no callar ante ellos.

Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)

Investigación y Desarrollo para la Inclusión

Miembros: Adrián Paenza; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Daniel Filmus; Diego Hurtado; Diego Tatian; Dora Barrancos; Eduardo Dvorkin; Emmanuel Alvarez Agis; Federico Robledo; Felix Requejo; Fernanda Beigel; Graciela Morgade; Hugo Aimar; Jorge Aliaga; Jorge Geffner; José Paruelo; Juan Pablo Paz; Luis Alberto Quevedo; Marcelo Ruiz; Marisa Herrera; Mirta Susana Iriondo; Noé Jitrik; Osvaldo Uchitel; Pablo Nuñez; Raquel Chan; Rolando González-José; Sandra Carli