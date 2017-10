07/10/2017 - Salud

La Expo Salud atendió a miles de personas en Plaza Independencia

Alrededor de 200 stands participaron del encuentro en plaza Independencia. Las carpas organizadas en grandes grupos, entre ellos hospitales, programas integrados de salud, operativos móviles, agentes socios sanitarios, enfermería, promoción odontológica, área programáticas y emergencias.

Además, el sector privado tuvo su espacio en la jornada con centros de diagnósticos y centros especializados.

El coordinador de la segunda edición de la Expo Salud, doctor Marcelo Busamra, se refirió a la jornada que tuvo gran convocatoria en los tucumanos. “Esta edición superó nuestras expectativas. Además del Sistema Provincia de Salud, está oportunidad tuvo la participación del sector privado”.

La jornada tuvo lugar de 9 a 13 y continuará de 19 a 21 horas con la participación de profesores de actividad física (Zumba, aerobics, rítmica, Tai – Chi, acrobacia en tela).

Por su parte, la encargada del tráiler de la mujer, doctora Ana Seifer, se refirió a la participación del consultorio móvil en la jornada donde se realizan mamografías, papanicolau y test de HPV. “Vinimos a brindarle un servicio a todas las mujeres que necesiten llevar un control. Este tipo de estudio es preventivo. Hubo una buena respuesta y concurrencia de la gente y eso es positivo”.

En tanto, el referente del programa de prótesis odontológica, doctor Adolfo Perdiguero, expuso los trabajos realizados bajó el programa ‘Tucumán te cuida’. Además, resaltó la importancia de concientizar a la población para cuidar sus dientes. “Tuvimos pacientes con este problema complejo pero le devolvimos la sonrisa. Es fundamental exponer el trabajo que se realiza en cada barrio y brindarles una solución para los pacientes con sus prótesis”.

Testimonios de vecinos

Adriana Callate: “La experiencia fue buena porque antes no me podía reír ni comer sin la prótesis. Estoy agradecida al CAPS 11 de Marzo, que me ayudó con los dientes. Los doctores me trataron muy bien”.

Malena Santillán: “Es muy bueno lo que están haciendo para ayudar a la gente. Vine con mi hija, que hace poco le dieron el alta en el Hospital. Ahora podremos recibir los remedios que necesita”.