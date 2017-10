AMPLIAR Netflix aumenta precio de servicio (foto: ANSA)

06/10/2017 - Mayor calidad

Netflix anunció un aumento del 10%

La red Netflix anunció que subirá un 10% el valor de su plan más popular en Estados Unidos, medida que aumentará sus ganancias para superar a HBO, Amazon y otras rivales y servirá para continuar produciendo programas populares como ”House of Cards” o "Stranger Things".

Detalles.

El cambio afecta a la mayoría de los 53 millones de subscriptores del servicio en Estados Unidos. Por el momento no se informó que ocurrirá con el servicio en el resto del mundo.

De esta forma, Netflix cobrará a partir del mes próximo 11 dólares al mes, en lugar de los 10 que cobra actualmente, para un plan que incluye HD y permite a la gente ver programas en simultáneo en dos aparatos conectados a internet.

El valor del otro plan de Netflix, que incluye ultra HD, o 4K, aumentará un 17% a 14 dólares al mes tras costar 12 dólares.

El plan que limita a los subscriptores a una pantalla a la vez sin HD seguirá costando 8 dólares al mes.

Fuentes de la compañía de streaming señalaron que el aumento es el primero en dos años para Netflix, y que pronto comenzará a enviar notificaciones por correo electrónico sobre los nuevos valores a los subscriptores afectados y les dará 30 días para aceptarlos, cambiar al plan más barato o cancelar el servicio.

Muchos usuarios se preguntaron en las redes sociales el porqué de los aumentos del servicios.

De acuerdo a directivos de la compañía, el cambio de precio está siendo impulsado por el deseo de Netflix de repuntar ganancias, debido a que invierten más dinero para financiar algunas de sus series más populares, como "House of Cards", "Orange Is The New Black", "The Crown" y "Stranger Things".

El éxito de esas series ayudó este año a Netflix a obtener más nominaciones a los premios Emmy que cualquier otro canal, excepto HBO. Desde el estreno de "House of Cards" en 2013, con Kevin Spacey, Netflix duplicó la cantidad de subscriptores, dando inicio a su gran expansión financiando nueva programación original.

Los directivos de Netflix consideran que su precio está justificado por las recientes mejoras en el servicio, entre ellas una función que permite a los usuarios descargar programas en sus celulares o en otros aparatos, para verlos sin conexión.

Según el analista de RBC Capital Markets, Mark Mahaney, la programación de Netflix es tan atractiva que podría cobrar precios aún mayores y retener a la mayoría de su audiencia.