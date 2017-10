AMPLIAR La sonrisa de una niña (foto: ANSA)

06/10/2017 - Salud

Jornada mundial de la sonrisa

"Un día sin sonreir es un día perdido", afirmaba el legendario Charlie Chaplin y estudios científicos demostraron que ese simple gesto humano aumenta la calidad de vida y más ahora cuando se celebra la Jornada Mundial de la Sonrisa.

Un estudio de la Pennsylvania State University, reportado por Forbes, afirma que quien sonríe es percibido no solo como más agradable y simpático, sino también más competente.

El bienestar que deriva de ello incide en forma positiva en las relaciones con los otros, en familia, con los amigos y también en el trabajo.

Según una investigación de Pryce-Jones, sonreir permite incrementar un 180% la energía respecto a colegas descontentos, lograr mayor satisfacción en el trabajo (155%), un mayor grado de compromiso en las actividades cotidianas (108%) y aumentar la motivación (50%) y la productividad (50%).

La "master coach" Marina Osnaghi afirma que "gracias al bienestar aportado por una sonrisa sincera, las personas pueden compartir momentos de alegría y trabajar en modo más productivo".

Nacido con la intención de promover actos de gentileza y sonrisas gratuitas, el llamado "World Smile Day" es la ocasión para recordar los múltiples beneficios que la sonrisa aporta al cuerpo, mente y espíritu de quien lo manifiesta y quien lo recibe.

La Jornada Mundial de la Sonrisa nació en 1999 por impulso de Harvey Ball, creador del célebre ícono "Smile" amarillo en 1963, convencido de que todos debían dedicar un día al año a sonreir, lanzando el eslogan "Do an act of kindness. Help one person smile" (Haz un acto de bondad, ayuda a una persona a sonreir).

"La sonrisa es símbolo de bienvenida y señal de benevolencia", dice Osnaghi, la primera "Master Certified Coach" en Italia.

Las personas sonríen no sólo por razones internas, sino también porque perciben a la otra persona como bienvenida y le tienen confianza. Además, cuanto más es sincera esa sonrisa, tanto más serán contrastados los sentimientos de estrés y malestar gracias a la producción de sustancias benéficas y placenteras, fuentes de bienestar y alegría.

"Dado que para los seres humanos es muy importante sentirse bien recibidos y amados por lo que son, la sonrisa es promotora de un clima positivo que incide en forma favorable sobre el área emotiva, sobre las prestaciones laborales y la vida en general.

De aquí deriva la fama que el Smile adquirió en el mundo: solo al mirarlo nos hace sentir bienvenidos y nos da alegría", apuntó Osnaghi.

Después que el ícono del "Smile" invadió todo el mundo, real y virtual, la Australian's Flinders University realizó un estudio que revela cómo la actividad cerebral activada por la observación de la imagen de un rostro contento es similar a aquella que se desata en las personas cuando ven una sonrisa real.

Además son numerosos los efectos terapéuticos documentados que derivan del acto de sonreir: desde la reducción de los niveles de cortisol, adrenalina y dopamina que regulan el estrés, hasta el incremento de la endorfina, la hormona de la felicidad, reportó Eric Savitz en Forbes.